Família de motorista de app morto diz que não foi procurada por condutor de Porsche: “Era o mínimo”

A família do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, que morreu após ter seu Renault Sandero atingido na traseira por um Porsche, na Zona Leste de São Paulo, reclama do descaso do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24, que conduzia o carro de luxo. Filho da vítima, Lucas Silva disse, em entrevista ao jornal “SP1″, da TV Globo, que não houve nenhum contato ou apoio para o sepultamento.

“Desde o momento que eu cheguei ao hospital e soube que meu pai tinha morrido não houve nenhum contato dele [Fernando]. Todos os trâmites [do enterro] quem ajudou foi a minha família. A dele nada até agora. Era o mínimo. Nada vai trazer a vida do meu pai de volta, mas era o mínimo”, lamentou Lucas.

Procurada, a defesa do empresário disse ao jornal que tentou contato com a defesa de Viana, mas que não obteve sucesso. Porém, iria fazer uma nova tentativa.

Recomendados

O acidente ocorreu na madrugada do último domingo (31), na Avenida Salim Farah Maluf. Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento da batida. Veja abaixo:

Viana sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com um quadro de parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado ao Hospital Tatuapé, mas não resistiu.

A vítima trabalhava como motorista de aplicativo há quatro anos. Ele seguia sozinho no Renault Sandero quando foi atingido na traseira. Natural do Maranhão, ele atualmente morava em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde foi sepultado.

Filho de Ornaldo da Silva Viana, Lucas Silva diz que família não recebeu nenhum contato de condutor do Porsche (Reprodução/TV Globo)

Suspeitas de embriaguez

Uma testemunha do acidente afirma que viu três garrafas de vidro dentro do carro de luxo. Também em entrevista ao jornal “SP1″, ela disse que foi a primeira a chegar ao local e percebeu que o empresário e o amigo dele, Marcus Vinicius Machado Rocha, que seguia como passageiro do carro de luxo, pareciam embriagados.

“Tinham umas garrafas na parte do passageiro, só não sei precisar [se eram de bebidas alcóolicas]. Mas eram verdes, tinham umas três”, disse a testemunha, que estranhou a postura de Fernando e Marcus Vinicius. “Eles estavam desnorteados, cambaleado, passando mal. Tudo bem que teve a batida, mas era um jeito de embriagados”, ressaltou ela.

Questionada pelo repórter se está certa de que Fernando tinha sinais de embriaguez, a mulher ressaltou: “Totalmente, tenho certeza, por causa da forma da fala deles.”

O empresário deixou o local do acidente, ocorrido na madrugada do último domingo (31), com a mãe e não passou pelo teste do bafômetro. “Ela [mãe do empresário] chegou desesperada e eu achei que era alguém do senhor Ornaldo. Mas depois vi que era do Fernando. Em nenhum momento ela se preocupou com a vítima, só com o filho dela”, disse a testemunha.

Outras pessoas que presenciaram o acidente já disseram à polícia o viram “cambaleando e com a voz pastosa”, com sinais visíveis de embriaguez.

A Polícia Civil, no entanto, não confirmou se foram achadas garrafas dentro do Porsche. A corporação diz que o caso segue em investigação e que são realizadas diligências para esclarecer os fatos.

Namorada de amigo

Marcus Vinicius ficou ferido no acidente e segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Anália Franco, na Zona Leste, entubado.

A namorada dele prestou depoimento à polícia e contou que, na noite de sábado (30), o casal foi ao encontro de Fernando e a namorada dele, em um restaurante, no Tatuapé. Lá, eles “jantaram e ingeriram alguns drinks”.

Depois do encontro, os dois casais seguiram para uma casa de pôquer, onde Fernando e Marcus Vinicius foram jogar, enquanto as namoradas conversavam. A jovem testemunha relatou que nesse local não viu os rapazes consumirem mais bebidas alcóolicas.

Já na madrugada de domingo, eles deixavam o local, quando a namorada pediu ao empresário para não dirigir, pois eles “perceberam que Fernando estava um pouco alterado”. Foi iniciada uma discussão e, irredutível, o empresário brigou com a namorada.

“Não chegaram a um acordo e Fernando não quis deixar outra pessoa dirigir o seu veículo”, contou a testemunha. Ainda segundo a jovem, “Marcus Vinicius se dispôs a ir com Fernando para que este não fizesse nada de errado.”

Assim, o amigo planejava acompanhar o empresário até a casa dele, sendo que as namoradas seguiam em outro carro. O plano era que, de lá, o casal deixasse a namorada do amigo em casa e eles seguissem seus caminhos.

A testemunha relatou, ainda, que Fernando saiu “dirigindo de boa, devagar”. Porém, em um determinado momento, ele “acelerou e o perdeu de vista”. Logo depois, ela ligou para seu namorado e já soube que eles tinham sofrido um acidente. Ela seguiu ao local e “viu Fernando saindo do veículo e sentando no chão em estado de choque”.

Investigação

A Polícia Civil informou que vai pedir as imagens das câmeras de segurança do restaurante onde o empresário esteve com os amigos para confirmar se ele consumiu bebidas alcóolicas. Além disso, vai rastrear a comanda da casa de pôquer para ver o que, de fato, foi adquirido no local.

A namorada de Fernando também deve ser ouvida nos próximos dias para explicar o que aconteceu naquela noite. A jovem foi ao local do acidente e saiu de lá quando Daniela Cristina de Medeiros Andrade, mãe do namorado, o levou embora.

Daniela disse que o levaria o filho a um hospital, pois estava machucado, mas não o fez. O rapaz só se apresentou mais de 38 horas depois, quando o teste do bafômetro não tinha mais efeito. Por isso, ela deverá responder por fraude processual.

Motorista de Porsche fugiu após bater e matar condutor de Renault Sandero, na Zona Leste de SP (Reprodução/Redes sociais)

LEIA TAMBÉM: