Condenado a indenizar mulher por assédio sexual, pastor é preso ao chegar a louvor, em Goiânia

A Polícia Civil prendeu o pastor Davi Passamani, fundador da igreja “A Casa”, em Goiânia, em Goiás, investigado por crimes sexuais. Em março deste ano, ele foi condenado a indenizar uma mulher em R$ 50 mil por assédio. A defesa do líder religioso nega as acusações e fala em “conspiração”.

A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (4), quando o pastor chegava a um local para participar de um louvor, no Jardim Goiás. De acordo com a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deam), duas vítimas denunciaram o líder religioso e os casos tramitam na Justiça em sigilo.

Uma delas registrou boletim de ocorrência no dia 20 de dezembro de 2023, dizendo que o líder religioso mandou mensagens falando sobre sexo e descrevendo fantasias eróticas. Já a outra, uma estudante de veterinária, de 20 anos, procurou a polícia em 2020 por importunação sexual.

Recomendados

Em nota enviada ao site UOL, o advogado Leandro Silva, que defende o pastor, informou que prisão nesse momento foi motivada pela presença do líder religioso em louvores. “A autoridade policial informou verbalmente a este advogado que o motivo da prisão seria o fato de Davi Passamani estar presente em louvores, e que isso representa risco à sociedade de ocorrência de possíveis novas vítimas de assédio”, afirmou.

O defensor disse que polícia se recusou a entregar a cópia da decisão judicial sobre a detenção. “Esta prisão, segundo a delegada, está relacionada ao inquérito policial inaugurado no final do ano de 2023 por suspeita de assédio. Porém, embora esgotado o prazo de 30 dias para a conclusão dele, a autoridade policial foi omissa e não o concluiu, provavelmente, aguardando o momento oportuno para o espetáculo público. A defesa qualifica as informações contidas nesse inquérito de vazias, lacunosas e genéricas”, declarou o advogado.

O defensor destacou, ainda, que seu cliente é alvo de uma “conspiração”. “Tudo não passa de uma conspiração para destruição de sua imagem e investida ilegítima de seu patrimônio, ruína financeira, bem como o impedimento de qualquer prática religiosa”.

Condenação por assédio

Davi Passamani liderou por mais de 10 anos o grupo gospel Ministério Ipiranga, pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Ipiranga, em São Paulo. Depois de uma temporada morando em Minas Gerais, se mudou para Goiânia onde fundou a igreja “A Casa”.

Ele renunciou ao cargo de presidente da instituição, em dezembro de 2023, após ser acusado de importunação sexual por outra mulher.

Em 26 de março deste ano, ele foi condenado a pagar uma indenização de R$ 50 mil por assédio à vítima. A mulher pediu uma indenização por danos morais e disse que deve repassar o valor para instituições que acolhem mulheres vítimas de violência.

Apesar disso, a defesa do pastor afirma que ele “nunca foi condenado criminalmente por tipo penal de assédio sexual e a defesa nega tais acusações.”