Apostador de Belo Horizonte leva prêmio da Lotofácil desta quinta-feira

Uma aposta feita na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi a grande ganhadora do sorteio desta quinta-feira da Lotofácil, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O sortudo apostador vai levar para casa a bolada de R$ 5,4 milhões.

Os números sorteados ontem foram:

03, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Recomendados

A loteria retoma nesta sexta-feira o sorteio com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Para concorrer basta fazer sua aposta nas lotéricas ou aplicativo da Caixa até 19h. A aposta simples, com 15 números assinalados, custa R$ 3.

O sorteio será realizado a partir das 20h. Quem quiser pode acompanhar em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

Quina acumulada sorteia R$ 13,3 milhões

A Quina continua com seu prêmio acumulado e promete pagar no sorteio desta sexta-feira a quem acertar as cinco dezenas o prêmio de R$ 13,3 milhões, segundo cálculos da Caixa.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50.