Após tragédia em Taiwán, raro terremoto atinge região de Nova York, nos EUA

Um raro terremoto atingiu a região de Nova York, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (5).

Como detalhado pelo site G1, o Centro de Pesquisas Geológicas dos EUA (USGS, na sigla em inglês), registrou 4,7 de magnitude no tremor.

A profundidade do terremoto, ainda de acordo com a USGS, foi de 5 quilômetros abaixo da superfície, uma profundidade considerada muito baixa e que pode aumentar a intensidade do tremor.

Até a última atualização, não havia registro de danos. O temor também foi sentindo em outras regiões.

Forte terrremoto em Taiwán

Recentemente, a região de Taiwan também enfrentou o mais forte terremoto registrado nos últimos 25 anos, um tremor que atingiu 7,7 graus de magnitude, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão, deixando pelo menos nove mortes e mais de 800 feridos.

Segundo as agências de defesa civil, até agora foram registrados o desabamento de 26 prédios, grande parte deles na cidade de Hualien, que fica na costa leste. As equipes de resgate trabalham em busca de sobreviventes.

Em função da magnitude do terremoto, alertas de tsunami soaram nas ilhas do Japão e das Filipinas e moradores das regiões costeiras receberam ordem de deixar suas residências e procurar abrigo, mas os alertas foram cancelados depois de três horas.

Com informações do site G1