Sorteio da Lotofácil: veja os números do concurso 3070

O concurso 3070 da Lotofácil vai pagar nesta quinta-feira a quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Confira os números da Lotofácil desta quinta-feira:

03, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25

SORTEIO DE ONTEM

Três pessoas dividiram o prêmio do sorteio desta quarta-feira da Lotofácil, e uma das apostas foi feita em Carapicuíba, cidade da Grande São Paulo. Os outros dois ganhadores são de Paranavaí, no Paraná, e Rio de Janeiro e cada um dos sortudos levou para casa R$ 1.462.049,69.

Recomendados

Quina sorteia R$ 12,2 milhões

Quem acertar as cinco dezenas da Quina pode levar para casa um prêmio acumulado no valor de R$ 12,2 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números do sorteio desta quinta-feira da Quina, concurso 6407:

04, 07, 15, 67, 70