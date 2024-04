Motorista da Porsche tinha saído de casa de pôquer no Tatuapé que funciona no sistema ‘open bar’ antes do acidente

A Polícia Civil conseguiu novas imagens em câmeras de segurança que mostram o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho saindo de uma casa de pôquer no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, no dia do acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, na madrugada de domingo.

De acordo com as imagens, Fernando deixa o local acompanhado do amigo e conversando com algumas mulheres, entram na Porsche Carrera azul e são seguidos por outro carro, onde estão as mulheres.

A polícia procurou o proprietário da casa para verificar as câmeras internas e foi informada que o sistema de segurança grava por 3 horas e depois regrava por cima, que a casa funciona no sistema ‘open bar’ e por isso não há comandas para controlar pedido e consumo de bebidas alcoólicas. A polícia aprendeu computadores para tentar recuperar as imagens.

O acidente ocorreu na avenida Salim Farah Maluf, onde o limite de velocidade é de 50 km/h. Pelas imagens é possível ver quando a Porsche passa em alta velocidade e atinge o carro de Ornaldo na traseira, com violência.

Testemunhas afirmaram à polícia que o empresário e seu amigo deixaram o carro visivelmente embriagados, com a voz pastosa e andando com dificuldade e em nenhum momento tentaram prestar assistência à vítima do outro carro.

Antes que fosse feito o teste do bafômetro, a mãe de Fernando aparece no local do acidente e o leva embora, afirmando que estava indo para o hospital, mas desapareceu e só se apresentou à polícia na tarde de segunda-feira.

O amigo de Fernando, que estava com ele no carro, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital São Luiz do Tatuapé e teve que se submeter a uma cirurgia no estômago. Ele ainda não prestou depoimento sobre o caso.