Meghan Markle causa impacto ao enviar uma mensagem secreta poderosa em seu visual para Kate Middleton

Kate Middleton e Meghan Markle Meghan Markle impacta depois de enviar potente mensagem secreta com seu look a Kate Middleton (Tristan Fewings / Pool /Getty Images)

A realeza britânica não está passando por seus melhores momentos em 2024. A situação de saúde do rei Charles III, diagnosticado com câncer, e agora a revelação de Kate Middleton com a mesma doença, fizeram com que a família real esteja totalmente reservada e focada na recuperação total de dois de seus pilares.

Meghan Markle está buscando reconstruir sua relação com Kate Middleton a todo custo

Recentemente, Meghan Markle usou um vestido peculiar durante sua visita ao Hospital Infantil de Los Angeles em 21 de março. A duquesa de Sussex não só estava usando um conjunto floral para marcar o início da primavera, mas também pode ter "estendido um ramo de oliveira" para Kate Middleton.

Meghan Markle A famosa planeja lançar sua própria linha de maquiagem (WPA Pool /Getty Images)

Esta visita ocorre depois que a princesa de Gales tornou público que está passando por um tratamento preventivo de quimioterapia após descobrir um câncer existente. "A família real é conhecida por usar suas roupas para transmitir mensagens sutis", explicou a editora de moda Amber Graafland ao "Fabulous".

A princesa de Gales rejeitou as tentativas da duquesa de Sussex de se aproximar novamente

“E Meghan aprendeu a usar suas roupas para mudar perspectivas. A duquesa claramente estava enviando uma mensagem com seu conjunto floral”, acrescentou. Vestindo um vestido floral de Oscar de la Renta com mangas compridas e punhos, Meghan Markle quis fazer as pazes com sua cunhada.

De acordo com Amber, a esposa do príncipe Harry não só estava tentando alegrar as crianças com suas flores. "Sinônimo de pureza, otimismo e amizade, as flores representam crescimento e florescimento. E de maneira bastante comovente, as flores simbolizam o perdão. Meghan poderia estender um ramo de oliveira à sua cunhada Kate?", mencionou.

Kate Middleton A princesa de Gales tem preferido não dar detalhes de sua enfermidade (Tristan Fewings/WPA Pool / Getty Images)

“À medida que a duquesa embarca em um novo e emocionante capítulo em sua vida, parece estar disposta a deixar para trás os acontecimentos do passado e escrever um roteiro novo e fresco. Não há dúvida de que Meghan está disposta a deixar para trás os eventos dos últimos anos”, afirmou.