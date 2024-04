Caso Robinho: “participamos de uma orgia, não houve estupro”, disse amigo do jogador

Robinho chega a Penitenciária de Tremembé, no interior de SP, para cumprir pena por estupro coletivo (Reprodução/GE)

Clayton Florência dos Santos, conhecido pelos amigos como Claytinho, era um dos seis homens na boate que fizeram sexo com a albanesa, que acusou e conseguiu a condenação do jogador Robinho na Itália, e agora no Brasil, levando-o à cadeia.

Claytinho falou com o Uol e negou que o que aconteceu na boate Sio Café, em Milão, em 2013, tenha sido um estupro. “Participamos de uma orgia. Com a consciência de todo mundo”, acrescentou.

“Estuprador tem que morrer na cadeia. Estuprador tem que morrer. Mas o Robinho não estuprou ninguém. Os amigos do Robinho não estupraram ninguém”, disse Claytinho.

Recomendados

Segundo ele, a albanesa que acusou Robinho de estupro não estava bêbada, embora tenha admitido que ela passou mal pelo excesso de álcool. “Ela começou a chorar porque estava passando mal: ‘Pô, estou passando mal, tenho que falar com as minhas amigas’. E vomitava”, disse.

Embora fizesse parte do grupo que fez sexo com a jovem, Clayton foi o único dos cinco cuja voz não foi gravada nos grampos telefônicos usados pela Justiça italiana para provar o envolvimento do Robinho e de outras pessoas na acusação de estupro. Apesar disso, ele foi denunciado, mas não foi acusado formalmente.

Na cadeia

Robinho foi condenado pela Justiça italiana e teve a pena homologada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) para ser cumprida no Brasil. No final de março, após o STF negar habeas corpus, o jogador foi preso em Santos e levado para a penitenciária de Tremembé para cumprir a pena de nove anos de reclusão.