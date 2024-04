Apostador de Carapicuíba é um dos ganhadores da Lotofácil desta quarta-feira

Três pessoas dividiram o prêmio do sorteio desta quarta-feira da Lotofácil, e uma das apostas foi feita em Carapicuíba, cidade da Grande São Paulo. Os outros dois ganhadores são de Paranavaí, no Paraná, e Rio de Janeiro e cada um dos sortudos levou para casa R$ 1.462.049,69.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

03, 04, 05, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25

Recomendados

Quatrocentas e dez apostas acertaram os 14 pontos no sorteio de ontem e todas foram premiadas com valor de R$ 1.990,91; Já na faixa dos 13 pontos foram 13.216 apostas premiadas e cada uma delas ganhou R$ 30,00.

SORTEIO DE HOJE

A Lotofácil retoma nesta quinta-feira seu sorteio diário e por tratar-se de um sorteio final 0 o prêmio é acumulado e hoje o apostador que acertar todos os números pode levar para casa até R$ 6 milhões.

As apostas devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas e aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Quina sorteia R$ 12,2 milhões

A Quina continua com o prêmio acumulado e deve pagar nesta segunda-feira a quem acertar as cinco dezenas o valor total de R$ 12,2 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sortedos ontem foram:

20, 26, 29, 31, 40