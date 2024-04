Vestibular Fatec: prazo para pedir isenção na taxa de inscrição vai até 12 de abril

As Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) de São Paulo abriram o prazo para os candidatos que pretendem prestar o vestibular e não podem pagar a taxa de inscrição solicitarem a isenção ou a redução de 50% do valor. A taxa integral é de R$ 90.

Os pedidos devem ser encaminhados pelo site vestibularfatec.com.br até as 15h do dia 12 de abril. O interessado pode solicitar os dois benefícios, mas terá que fazer dois pedidos separados. O Centro Paula Souza (CPS), responsável pela administração das Fatecs, concede todos os anos 6 mil isenções; para redução, não há limite, desde que o candidato atenda às determinações descritas no Manual do Candidato.

Para fazer o pedido, basta acessar o site Vestibular das Fatecs, clicar no menu isenção/redução, preencher o formulário e acessar o link “Envio de Documentos”. É necessário fazer o upload dos documentos necessários para cada uma das requisições. Esses documentos devem ser digitalizados no tamanho limite de um megabyte (MB) e estar em uma das extensões aceitas (pdf, png, jpg ou jpeg).

Quem não tiver acesso à internet para realizar o procedimento pode recorrer a uma das unidades da Fatec para utilizar computador conectado, de acordo com data e horário estabelecido por cada unidade.

O resultado do pedido será divulgado no dia 24 de abril, a partir das 15h, no site Vestibular das Fatecs. O candidato que for contemplado deverá fazer sua inscrição no processo seletivo das Fatec imediatamente após receber a resposta da solicitação.

Processo seletivo

As inscrições para o vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2024 devem ser feitas entre 16 de abril e 7 de junho. A prova será no dia 30 de junho.

Mais informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Região Metropolitana) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.