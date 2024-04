Sorteio da Lotofácil desta terça-feira não tem ganhadores

Ontem não foi o dia de sorte dos apostadores da Lotofácil. O sorteio desta terça-feira acabou sem ganhadores na faixa principal de premiação e o valor acumulou para hoje.

Os números sorteados foram:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 25

Recomendados

Na faixa dos 14 acertos, 179 apostas ganharam prêmios individuais de R$ 1.945,73; na faixa dos treze acertos, 6.286 apostas ganharam R$ 30,00.

SORTEIO VOLTA HOJE

O sorteio da Lotofácil retorna nesta quarta-feira e promete pagar a quem acertar as quinze dezenas um prêmio acumulado de R$ 4,2 milhões, de acordo com a Caixa.

Para tentar a sorte neste sorteio, o apostador tem até 19h para efetuar sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado no perfil da Caixa no Youtube e Facebook.

Quina continua acumulada

A Quina continua com seu prêmio acumulado, uma vez que nenhum apostador acertou as cinco dezenas do sorteio desta terça-feira.

Os números sorteados foram:

39, 57, 60, 67, 74

O sorteio da Quina será retomado nesta quarta-feira e pode pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas um prêmio de R$ 11 milhões.