Filho de Lula é acusado de violência doméstica pela ex-mulher: “meu pai vai me proteger”, teria dito ele, segundo a acusação

A médica Natália Schincariol registrou nesta terça-feira boletim de ocorrência contra o filho do presidente Lula, Luís Cláudio Lula da Silva, por violência doméstica, e a Justiça de São Paulo determinou que o caçula do presidente deixe o apartamento do casal e não se aproxime mais dela. As informações são do G1.

Natália afirmou na delegacia que foi agredido com uma cotovelada durante uma briga em janeiro passado e disse que sofre com ofensas constantes, sendo chamada pelo parceiro de “vagabunda, gorda, feia e doente mental”.

A agressão e as constantes ofensas, segundo ela, a fizeram ficar afastada do trabalho durante um mês para tratar o trauma e também as crises de ansiedade. A médica disse que não denunciou o parceiro antes por ter sido intimidada por ele. O filho de Lula, segundo a médica, afirmava que “meu pai vai me proteger e vai sair perdendo, eu vou acabar com sua alma”. Luís Cláudio também teria disto que falaria a todos que ela é uma insana. “Ninguém irá acreditar em você.”

Entre as medidas protetivas adotadas pela Justiça de São Paulo, Luís Cláudio não poderá ficar a menos de 200 metro de Natália, frequentar os locais de trabalho, estudo ou culto religioso da médica ou entrar em contato com ela por qualquer meio, seja ele telefone, mensagens ou redes sociais.

Os advogados que defendem Luís Cláudio Lula da Silva emitiram uma nota:

“Na condição de Advogada de Luís Cláudio Lula da Silva, tomamos conhecimento das fantasiosas declarações que teriam sido proferidas pela médica, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivos pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes.”