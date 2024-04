Passageiro de ônibus morre após cair de viaduto durante briga com assaltante, no Ceará

Passageiro de ônibus e assaltante caíram de viaduto após entrarem em luta corporal, em Fortaleza, no Ceará (Reprodução/TV Jangadeiro)

Um assalto terminou na morte de João Evangelista da Silva, de 24 anos, em Fortaleza, no Ceará. Conforme a Polícia Civil, o jovem estava em um ônibus, quando um criminoso armado com uma faca anunciou o roubo. O rapaz reagiu e eles entraram em luta corporal. O coletivo seguiu em movimento e, enquanto passava por um viaduto, a porta se abriu e ambos caíram de uma altura de cerca de 13 metros.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (1º), na Avenida Aguanambi, no Bairro de Fátima. Silva chegou a ser esfaqueado pelo bandido e não resistiu à queda, tendo a morte confirmada ainda no local.

Já o assaltante, identificado como Carlos Eduardo Ferreira Moreira, de 25 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF). Ele seguia mantido no local, no início da tarde desta terça-feira (2), sob escolta policial.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Moreira já tinha passagens na polícia por roubo. Em abril do ano passado, ele foi detido por roubar o celular e uma bicicleta usando uma arma de brinquedo. Após audiência de custódia, ele foi liberado mediante o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares.

O assalto e morte do passageiro está sendo investigado pelo 25º Distrito Policial, que realiza diligências para esclarecer o caso. Assim que for liberado do hospital, o assaltante deverá prestar depoimento.

A defesa de Moreira não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.