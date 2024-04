Microsoft e a OpenAI buscam criar o maior supercomputador do mundo: Stargate

Desde 2019, a Microsoft e a OpenAI mantêm uma estreita colaboração. As duas empresas tecnológicas assinaram uma aliança inicial de um bilhão de dólares, com o objetivo de impulsionar inovações em inteligência artificial e desenvolver tecnologias de ponta. Graças a essa união, o mundo pôde experimentar o GPT-3, um modelo de linguagem que representou uma verdadeira revolução quando foi lançado para os usuários. E, claro, as empresas lideradas por Satya Nadella e Sam Altman já estão delineando seus próximos passos.

De acordo com mídias internacionais, Microsoft e OpenAI estão preparando um projeto chamado Stargate. Em termos simples, trata-se de construir o supercomputador alimentado por inteligência artificial mais avançado do mundo, com um orçamento de 100 bilhões de dólares.

Supercomputador com IA NVIDIA

O que é o Stargate da Microsoft e OpenAI

Segundo os rumores, este projeto busca algo mais do que apenas competir com gigantes como o Google no setor tecnológico, já que seu objetivo real é criar uma revolução com um supercomputador que, segundo relatos, estaria pronto para 2028.

Recomendados

Estamos falando de uma máquina que contará com milhões de chips de última geração, e que, portanto, exigirá inovações significativas em termos de infraestrutura, como racks de servidores mais densos e sistemas de refrigeração avançados para lidar com a carga computacional prevista. Nesse sentido, afirmam que a OpenAI já estaria em conversas com fornecedores de chips como NVIDIA e AMD.

Sam Altman OpenAI (Barbara Ortutey/AP)

Quanto será investido em Stargate?

Está claro que ambas empresas não pouparão despesas para Stargate. Na verdade, a Microsoft dobrará os gastos anuais do Azure, que atualmente totalizam 50 bilhões de dólares.

Desta forma, espera-se que o supercomputador seja baseado nos Estados Unidos, pois o Stargate promete ser uma resposta para as crescentes necessidades de capacidade de processamento para desenvolver e operar modelos de IA complexos.

Com um custo total projetado que poderia superar os 115 bilhões de dólares, ainda há um longo caminho a percorrer. Para alcançar seu objetivo, a Microsoft e a OpenAI deverão firmar uma parceria com um grande fornecedor de chips, além de toda a logística necessária para operar uma infraestrutura dessa escala.

Inspirado na película de ficção científica "Stargate" de 1994, em breve teremos novidades sobre este projeto que busca superar as limitações atuais no campo da inteligência artificial.