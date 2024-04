Estudante leva pedrada no rosto e sofre cortes na cabeça durante briga em escola, no Rio de Janeiro

Briga dentro de Faetec termina com aluno de 13 anos bastante machucado, em Marechal Hermes, na Zona Norte do RJ (Reprodução/TV Globo)

Uma briga entre estudantes dentro da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), campus Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro, terminou com um aluno de 13 anos muito machucado. Ele foi agredido com uma pedrada no rosto e também sofreu cortes na cabeça. A mãe do menor diz que ele é alvo constante de bullying e cobrou a presença de monitores na instituição.

O caso aconteceu no último dia 25 e outros alunos gravaram a confusão. Nas imagens, exibidas pelo jornal “Bom Dia Rio”, da TV Globo, na manhã desta terça-feira (2), é possível ver quando uma aluna parte para cima do estudante com uma pedra nas mãos e o agride várias vezes. A briga foi encerrada com ajuda dos próprios alunos, que estavam sozinhos em um pátio, sem a presença de funcionários da instituição.

O garoto agredido foi socorrido e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes, mas não havia pediatra no local. Assim, ele foi transferido ao Hospital Paster, no Méier, onde foi avaliado e precisou levar pontos na cabeça. Ele também apresentava vários hematomas e, após o devido atendimento, foi liberado.

Mãe da vítima, Daniele Schuidt conversou com a equipe do “Bom Dia Rio” e contou que a confusão aconteceu depois que uma aluna levou uma bolada e não gostou.

“Depois do almoço eles foram brincar de vôlei e jogaram a bola nela, que não gostou e iniciou a briga. Aí os alunos separaram em um primeiro momento, só que depois ela voltou com uma pedra. Ela passou a bater na cabeça dele, que ficou muito machucado, e não tinha ninguém ali [da escola] para dar um suporte, para dar um apoio. Os próprios alunos que separaram e tiraram ele dessa situação. Se não fossem os alunos, eu não sei o que iria acontecer, seria muito mais sério, muito mais grave “, lamentou Daniele.

Segundo ela, essa não foi a primeira vez que o filho foi vítima de violência na Faetec. “Já houve agressões com ele, bullying, a escola me acolheu, meu filho é assistido, sou uma mãe atípica, faço tudo pelo meu filho e a escola deu esse suporte. Mas a conscientização tem que vir de muitas outras áreas (...) Falta monitor aqui nesse campus olhando essas crianças. Essa aluna já agrediu outros alunos aqui dentro”, relatou a mãe.

Por fim, Daniele cobrou que a presença de monitores para evitar que esse tipo de confusão aconteça na unidade. “A gente deixa nossos filhos aqui e não sabe como vai recebê-los de volta. Foi uma agressão dentro da escola. Eu quero saber do Estado o que eles podem fazer, pois está um déficit muito grande de contratação de pessoas, pois não tem monitores no campus, não tem ninguém acompanhando essas crianças. Elas estão abandonadas aqui”, ressaltou ela.

Em nota, a Faetec disse que o Serviço Social da instituição e o Conselho Tutelar da região acompanham o caso e prestam o devido apoio aos envolvidos. A estudante flagrada cometendo a agressão com a pedra foi transferida para outra unidade.

Ainda de acordo com a Faetec, todas as queixas de bullying foram apuradas e os responsáveis foram convocados, sendo realizada conciliação das partes envolvidas.

A Polícia Civil não informou se o caso chegou a ser denunciado e se investiga a briga entre os alunos.