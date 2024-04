VÍDEO: Mãe mostra cuidados com jovem que quase morreu ao cheirar pimenta: “Dia de beleza”

A família da trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 26 anos, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, segue cuidando dela em casa. A jovem recebeu doação de uma equipe de home care, mas a mãe, Adriana Medeiros, continua sempre acompanhando tudo de perto. No fim de semana, ela postou um vídeo tirando a sobrancelha da filha (veja abaixo).

“Hoje a Thais tirou para fazer um dia de beleza aqui, gente, com as melhores mãos do mundo, da mãe dela. Olha como ela está ficando bonita. Sobrancelha dela já é linda e só está realçando mais”, dizia uma mulher que fez a gravação.

Os seguidores da jovem aprovaram a iniciativa de Adriana e ressaltaram: “Gente valorizem a mãe de vocês!!! Existem muitos pais mas mãe é uma só…o que essa mãe está fazendo por essa filha ninguém faria”, escreveu um internauta.

Recomendados

“Ela olha de uma forma pra mãe dela como se quisesse agradecer”, destacou mais um. “Essa não é uma mãe, é um anjo”, disse outro seguidor.

A trancista sofreu danos cerebrais após uma reação alérgica grave, considerados irreversíveis pelos médicos, mas segue fazendo terapias em casa e demonstra algumas reações. Recentemente, ela apareceu em um vídeo “tentando falar”.

“Eu te amo, tá? Você está bem, tem um monte de gente cuidando de você, pra Thais melhorar. Tem um Brazilzão torcendo por você. Você é o maior milagre da mamãe”, diz Adriana na filmagem, enquanto a filha parece tentar mexer a boca para responder (assista abaixo).

Home care

Thais completou um ano acamada no último dia 17 de fevereiro. Ao longo desse período, ela teve idas e vindas ao hospital, sendo que passou mais de 70 dias em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e agora segue recebendo cuidados em casa.

A família obteve a doação de um homecare particular, mas segue brigando na Justiça para que a jovem tenha o atendimento pela rede pública de saúde de Goiânia, em Goiás, onde moram.

Porém, a prefeitura da cidade recorreu da decisão e o serviço ainda não começou a ser oferecido. Conforme a família, apesar da jovem ser acompanhada por fisioterapeuta e fonoaudiólogo, ela também precisa do atendimento de especialistas como neurologista e fisiatra. Porém, esse auxílio nunca foi realizado pela rede pública de saúde e eles foram orientados a procurar ajuda por conta própria.

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informou ao site G1, no início deste ano, que recorreu da decisão judicial, uma vez que Thais “não se enquadra nos critérios de atendimento”. Veja a nota na íntegra abaixo:

“A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o Sistema Único de Saúde (SUS), não reconhece nenhuma política pública de Home Care. Goiânia custeia, com recursos próprios, um serviços para pacientes que saem da UTI, vão para casa e precisam de respiradores, ou seja, não conseguem respirar sozinhos, o que não é o caso da paciente em questão. Portanto, ela não se enquadra nos critérios de atendimento do serviço municipal e, por isso, o município recorreu da decisão liminar. O serviço que Goiânia poderia oferecer, que são visitas regulares em casa por uma equipe multidisciplinar de saúde, já é ofertado pelo Crer.”

Reação à pimenta

A trancista passou mal na tarde do dia 17 de fevereiro de 2023 durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida, mas ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.