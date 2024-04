VÍDEO: Jovem reage a assalto é morto a facadas pelo criminoso dentro de ônibus, no interior de SP

Felipe Leandro, de 27 anos, foi morto ao tentar impedir assalto a ônibus, em Campinas, no interior de SP (Reprodução/Thathi Record)

A Polícia Civil investiga a morte do jovem Felipe Leandro, de 27 anos, que foi esfaqueado ao reagir a um assalto dentro de um ônibus, em Campinas, no interior de São Paulo. A vítima percebeu quando o criminoso anunciou o roubo ao motorista e tentou impedir o crime, mas acabou ferido e não resistiu.

Um vídeo divulgado pelo “Balanço Geral”, da RecordTV, mostrou o desespero dos demais passageiros para socorrer a vítima. Veja abaixo:

O caso aconteceu na noite de domingo (31), em um coletivo da linha 637, que faz o trajeto Campinas - Picerno (Sumaré). De acordo com o boletim de ocorrência, o bandido embarcou quando o veículo passava pela Avenida Lix da Cunha, nas proximidades da Rodovia Anhanguera.

O homem sentou nas perto do motorista e, quando o coletivo já estava na divisa com Sumaré, ele anunciou o assalto. Ao ver a cena, Leandro reagiu, mas acabou levando duas facadas, sendo uma no tórax e outra na perna. O passageiro foi socorrido e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Matão, mas não resistiu.

O assaltante conseguiu fugir levando R$ 250 do ônibus. Testemunhas relataram que o bandido já tinha tentado roubar outro coletivo minutos antes. A polícia tenta localizar o criminoso, mas, até o início da tarde desta segunda-feira (1º), ele não tinha sido preso.

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), que administra a linha intermunicipal, afirmou que “lamenta a ocorrência e está à disposição das autoridades para informações adicionais”.

Luto

Pai da vítima, Lucimar Leandro disse, em entrevista à Thati Record, que o filho tinha um bom coração. “O que eu entendi é que ele tentou ajudar o motorista com todas as suas forças”, relatou.

O genitor disse que o filho tinha começado a trabalhar recentemente em uma loja e nesta terça-feira (2) receberia o primeiro salário. “Ele estava muito feliz. Dizia que queria trabalhar na loja e depois mudar para São Paulo, que era um sonho dele”, contou.

Ainda segundo o pai, o jovem sonhava em cursar Direito. “Ele queria seguir esse caminho dele e estudar na USP [Universidade de São Paulo]. Ele sempre falava isso”, lamentou.