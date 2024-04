Semana começa com muito sol e calor em São Paulo

O mês de abril começa com o sol brilhando e essa primeira semana será marcada pelas temperaturas altas nas regiões centro-leste e sul do estado de São Paulo, de acordo com o site da Climatempo.

A segunda-feira será ensolarada na cidade de São Paulo e litoral, sem previsão de chuvas, e a temperatura deve chegar à máxima de 30ºC na Capital e 28º C no litoral. No interior do estado, algumas regiões podem chegar a 32º C e há previsão de pancadas moderadas e fortes em Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto.

Na terça-feira, segundo a Climatempo, pode ter breve pancada de chuva à tarde, mas o dia também deve ser marcado pelo sol forte, com máximas de 29º C.

Durante as primeiras semanas de abril as temperaturas tendem a ficar acima da média em várias partes do país e em parte do estado de são Paulo, com massas de ar quente e seco prevalecendo por boa parte do mês de abril, mantendo condições para temperaturas mais altas e até de calor intenso, em alguns períodos.

FRENTES FRIAS

Embora os primeiros dias do mês comecem com mais calor, no decorrer do mês estão previstas a entrada de novas frentes frias vindas do sul do país com mais intensidade e devem encontrar as massas de ar quente trazendo temporais nos estados do sul, centro-oeste e sudeste do país.

No estado de São Paulo, essas frentes frias vindas do Rio Grande do Sul e passando por Santa Catarina e Paraná tendem a passar mais pelo litoral e não pelo continente e podem trazer um volume excessivo de chuvas no litoral norte e na Baixada santista.