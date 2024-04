Motorista que atropelou fiéis em procissão e matou cinco se apresenta à polícia; vídeo mostra acidente

O motorista de motorista do micro-ônibus que atropelou um grupo de fiéis durante uma procissão em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (1º). Ele fugiu após o acidente, que deixou cinco pessoas mortas e pelo menos 27 feridas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como foi o atropelamento (assista abaixo).

🚨VÍDEO: MOMENTO EM QUE MICROÔNIBUS ATROPELA FIÉIS EM PROCISSÃO



O fato aconteceu no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes. Até o momento, quatro pessoas morreram e 25 ficaram feridas. O veículo ficou sem freio na descida da ladeira. O motorista fugiu. pic.twitter.com/ASjaGZZAqE — Renato Barros (@renatorbarros) March 31, 2024

Os fiéis participavam da 3ª Caminhada Cristo Vive, organizada pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no domingo de Páscoa (31), quando o veículo desgovernado os atingiu na Avenida Barreto de Menezes, em um trecho conhecido como “ladeira da Adelaide”.

O motorista do micro-ônibus fazia a linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada e levava passageiros, mas nenhum deles se feriu.

Já outras quatro pessoas atropeladas morreram na hora e a quinta faleceu no hospital. Outras 27 ficaram feridas e foram socorridas. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

O motorista fugiu do local e era procurado, mas decidiu se apresentar nesta manhã. O nome dele não foi divulgado, assim não foi possível localizar sua defesa.

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que ele também é o permissionário do micro-ônibus, que funciona como transporte complementar e tem a autorização do município para circular na cidade. A documentação dele está em situação regular, mas agora a licença está suspensa para apuração dos fatos.

A Polícia Civil diz que seguem as diligências para esclarecerem as circunstâncias do atropelamento.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), lamentou o atropelamento em postagem nas redes sociais. “Meus sentimentos aos fiéis e familiares vítimas do atropelamento ocorrido hoje durante procissão em Jaboatão”, escreveu ela.

A Arquidiocese de Olinda e Recife também afirmou que recebeu a notícia do “grave acidente com pesar”.