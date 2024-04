Motorista de Porsche avaliada em R$ 1 milhão é procurado após bater em Sandero e matar condutor

A Polícia Civil procura pelo empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que fugiu após se envolver em um acidente com morte na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. O rapaz dirigia uma Porsche, avaliada em R$ 1 milhão, e colidiu na traseira de um Renault Sandero, conduzido pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu na madrugada de domingo (31). Testemunhas contaram à polícia que Filho seguia acima dos 50km/h permitidos na via e perdeu o controle da direção ao tentar fazer uma ultrapassagem. Ele acabou atingindo a traseira do Sandero em cheio.

Viana sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com um quadro de parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado ao Hospital Tatuapé, mas morreu por causa de “traumatismos múltiplos”, segundo a polícia.

Já um passageiro do Porsche, que estava no banco do carona, foi levado ao Hospital São Luiz. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do rapaz, que tem 22 anos.

O empresário fugiu do local do acidente. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe dele apareceu e afirmou aos policiais que também levaria o filho ao Hospital São Luiz, pois o rapaz apresentava um ferimento na boca. Porém, ele não foi mais encontrado e agora é procurado.

O carro dele, um Porsche azul 911 Carrera GTS, ano 2023, ficou destruído. A defesa de Filho não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

O caso é investigado inicialmente como homicídio culposo (sem intenção de matar) e lesão corporal culposa (sem intenção de machucar) na direção de veículo automotor. O empresário também deverá responder pela fuga do local do acidente.