‘Golpe do amor’: saiba quem era o médico morto com tiro após ser atraído para falso encontro, em SP

Médico psiquiatra Heleno Veggi Dumbá, de 35 anos, morreu após ser baleado em assalto, em SP; polícia acredita que ele foi vítima do 'golpe do amor' (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte do médico psiquiatra Heleno Veggi Dumbá, de 35 anos, que foi baleado na cabeça durante um assalto no Jardim Elisa Maria, na Zona Norte de São Paulo. A principal suspeita é que ele tenha sido atraído por um falso encontro no chamado “golpe do amor” e, quando estava no local marcado, foi abordado por três homens. Eles atiraram e fugiram levando a chave do carro da vítima.

O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (29). Testemunhas contaram que o médico chegou de carro na Rua Pedro Pomar e logo foi abordado pelos três bandidos. Um deles atirou e logo depois eles fugiram a pé na direção de uma praça.

A Polícia Militar foi acionada, mas os agentes já encontraram o médico morto. Como ele estava perto de pertences como carteira, celular e mochila, a Polícia Civil suspeita que ele foi vítima do “golpe do amor”, já que a região é conhecida por ser palco de falsos encontros marcados por criminosos por meio de aplicativos apenas para atrair e roubar as vítimas.

“Aqui é uma região bastante utilizada pelos criminosos para atrair vítimas a pretexto de realizar encontros por meio de aplicativos de relacionamento, né? Então, acredito que a principal linha de investigação nesse momento preliminar vai nesse sentido”, afirmou o delegado César Bastos Queiroz, em entrevista à TV Globo.

O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e é investigado pelo 72º DP da Vila Penteado. Nenhum suspeito havia sido preso até a manhã desta segunda-feira (1).

Quem era o médico?

Dumbá era natural da cidade de Muriaé, no interior de Minas Gerais, mas trabalhava em um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e em uma clínica particular em Caieiras, na Grande São Paulo.

Ele vinha de uma família de médicos e era formado em medicina pela Universidade de Iguaçu (UNIG), no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a irmã dele, Hamanda Veggi, que também é médica, lamentou o assassinato. “Sua partida precoce foi fruto de uma sociedade egoísta, cruel e sem justiça”, disse ela.

