Caso Dani Alves: Joana Sanz põe fim à especulação da imprensa sobre divórcio com foto emblemática

Após uma semana de intensa especulação por parte da imprensa espanhola sobre a separação definitiva de Joana Sanz e Dani Alves, recém-libertado da prisão até que a Justiça de Barcelona conclua o processo, a modelo canária resolve acabar com as especulações e posta uma foto nas redes para calar a boca de todos.

Desde que Dani Alves foi preso, julgado e condenado por estupro, Joana havia retirado todas as fotos do marido de suas redes sociais, anunciado a separação, retirado o anúncio e, por fim, silenciado sobre seu relacionamento. Com a saída do atleta da cadeia, em Barcelona, todos esperavam que ela voltasse a postar fotos com ele em suas redes, o que ainda não tinha acontecido. O fato dela não estar morando na mesma casa dele também incitou comentários maldosos.

Nesta segunda-feira, Joana postou não a foto de Dani, nem nada que deixe muito claro que eles continuam casa, mas a imagem mostra que haja o que houver, ela não irá abandoná-lo.

Imagem postada pela modelo Joana Sanz (Reprodução/Instagram)

FIANÇA MILIONÁRIA

Dani Alves teve sua primeira semana fora do cárcere desde janeiro de 2023, quando foi preso ainda na fase de acusação contra uma jovem em uma boate de Barcelona. Sua saída da cadeia, além de péssima repercussão internacional, custou ao jogador a bagatela de 1 milhão de euros (o equivalente a R$ 5,4 milhões).

Dani Alves também se comprometeu na Justiça a não se aproximar a menos de 1 km da vítima, de sua casa ou seu trabalho, entregou os dois passaportes que possui (brasileiro e espanhol) e terá que comparecer todas as sextas-feiras no tribunal de Barcelona para prestar contas.