O corpo do piloto Angelo Chaves Pucci, de 44 anos, que pilotava uma aeronave que desapareceu na Serra do Japi em Jundiaí (SP) na última quinta-feira (28) foi encontrado por agentes que faziam buscas por terra na tarde deste sábado (30). O avião voava entre Jundiaí e o Campo de Marte, na capital paulista.

De acordo com o g1, as buscas pelos destroços da aeronave, que voava somente com o piloto, foram retomadas na manhã de hoje. As procuras foram feitas por bombeiros, policiais militares, agentes federais da Força Aérea Brasileira (FAB) e equipes da Guarda Municipal e Defesa Civil.

Segundo informações do Comando de Aviação da Polícia Militar, havia óleo na pista do aeroporto onde o avião deveria pousar na capital paulista, por isso o avião não pousou e voltou para Jundiaí. Foi neste momento em que ele desapareceu. O último contato foi feito via rádio, quando o avião sobrevoava a Serra do Japi, de acordo com a polícia.

Corpo de piloto de avião que caiu na Serra do Japi é encontrado perto de destroços Imagem: reprodução g1

Informações da aeronave

O avião era um modelo Piper Aircraft, prefixo PT-WLP, fabricado em 1995. A capacidade máxima era de seis pessoas, porém a aeronave voava apenas com o piloto na hora do acidente.

O bimotor estava com documentação ok e em condições de aeronavegabilidade, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A empresa HKTC do Brasil S.A, dona da aeronave, lamentou a situação e informou que acompanhava as buscas.

“Informamos que o piloto era o único tripulante e que no momento fazia o traslado da aeronave. Trata-se de piloto experiente, pelo qual temos profundo respeito e gratidão”

A companhia disse que vai aguardar a apuração dos fatos e vai se manifestar novamente ao final das investigações.

“Conforme já divulgado pela imprensa, a aeronave encontra-se em estado regular e perfeitas condições de aeronavegabilidade.”