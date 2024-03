Mãe de influencer grávida que morreu de dengue pede protocolo para atendimento de gestantes

A família da influenciadora digital Sofia Amorim, de 22 anos, que morreu após ser internada com um quadro grave de dengue em um hospital particular de Goiânia, em Goiás, está desolada. Ela estava grávida de sete meses e chegou a ser submetida a uma cesárea de emergência, mas o bebê também não resistiu e faleceu. Durante o sepultamento, a mãe dela, Niris Quirino, pediu que as autoridades de saúde mudem a forma de atendimento de gestantes.

“Quero um protocolo [de atendimento em casos de dengue] específico para grávida. Para que nenhuma outra mulher perca seu sonho. Para que nenhuma outra mulher perca um filho. E para que nenhum familiar passe pelo que estou passando”, disse a mãe da jovem, em entrevista ao site G1.

“Não dá tempo de esperar dar um positivo para começar o tratamento. É preventivo”, ressaltou Niris.

Anna Júlia Steckelberg, que era amiga de Sofia, contou em entrevista ao “Portal 6″ que ela começou a sentir enjoo e muita falta de ar e foi internada na última terça-feira (26). Inicialmente a suspeita era de uma crise de ansiedade. Porém, ela passou por exames, que constataram a dengue e apontaram que ela tinha água nos pulmões.

Ainda naquela noite, Sofia passou pela cesárea de emergência, mas o bebê não resistiu. Na madrugada seguinte, dia 27, a jovem piorou e precisou ser entubada. Horas depois, no entanto, apresentou falência múltipla dos órgãos e teve a morte confirmada.

O hospital onde a jovem foi internada lamentou a morte e disse que a unidade “segue rigorosamente os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para assistência a pacientes com dengue”.

Dengue em Goiás

Na quinta-feira (28), subiu para 74 o número de mortes por dengue em Goiás. Ainda não há confirmação oficial se o óbito de Sofia já consta nesse balanço.

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) revelam que 106 óbitos suspeitos estão sob investigação. Além disso, 155.146 casos da doença foram notificados, sendo que 70.833 foram confirmados.

Quem era Sofia Amorim?

Em seu perfil pessoal no Instagram, Sofia era seguida por quase 2,6 mil pessoas. As publicações feitas pela jovem, muitas mostrando a barriga de grávida, foram inundadas por comentários de pessoas chocadas com a morte prematura dela.

“Inacreditável. Que Deus receba a Sofia e o Dante e acalme o coração dos familiares e amigos neste momento tão difícil”, escreveu um seguidor. “Que dor…que Deus receba vocês de braços abertos, descansem em paz”, destacou mais um.

A jovem era natural da cidade goiana de Pirenópolis, mas atualmente morava em Goiânia. Ela esperava o primeiro filho com o namorado, Arthur Porto, com quem mantinha um relacionamento desde 2022.

Sofia também tinha um segundo perfil, onde era seguida por quase 3,2 mil pessoas, onde costumava postar vídeos com resenhas de livros e dicas de leitura. Depois que ficou grávida, ela também passou a falar sobre o tema da maternidade em suas publicações.