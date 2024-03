Veja o que abre e fecha no feriado da Sexta-Feira Santa em São Paulo

Bancos, autarquias públicas, parques e postos do Poupatempo alteraram seus horários de funcionamento em função do feriado da Sexta-feira Santa, quando mais de 2,5 milhões de veículos devem deixar a Capital para o interior do estado e litoral.

Veja como ficam os principais serviços no estado de São Paulo durante o feriado:

Bancos

Os bancos não terão expediente presencial nesta sexta-feira da Paixão. Todas as contas com vencimento no dia 29 poderão ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil, na segunda-feira.

Rodízio

O rodízio municipal de veículos será suspenso na sexta-feira na cidade de São Paulo

Trens e Metrô

As linhas 1-Azul, 2 – Verde, 3 – Vermelha e 15 – Prata circularão nesta sexta-feira com intervalos maiores normalmente adotados em feriados. No sábado e domingo, a circulação equivale aos finais de semana normais.

As cinco linhas da CPTM também circularão nesta sexta-feira com intervalos equivalentes aos adotados em feriados. Trens reservas poderão ser utilizados em caso de aumento de demanda.

Poupatempo

Todos os postos do Poupatempo estarão fechados nesta sexta-feira, mas voltam a funcionar normalmente no sábado (dia 30), com exceção da cidade de Orlândia, que tem feriado municipal no sábado. Neste caso, o posto local só retorna na segunda-feira.

Saúde

Os hospitais estaduais manterão o atendimento de urgência e emergência nesta sexta-feira.

As unidades da Farmácia Dose certa não funcionam nesta sexta.

Os postos da Pró-Sangue não funcionam durante o feriado, com exceção dos postos Clínica e Osasco, que funcionarão na sexta, sábado e domingo.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão.