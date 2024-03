Diego Braga Nunes: integrantes de facção criminosa são denunciados por morte de lutador de MMA

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito integrantes da facção criminosa Comando Vermelho pela morte do lutador e professor de MMA Diego Braga Nunes, de 44 anos, em janeiro deste ano. A vítima foi assassinada no Morro do Banco, no Itanhangá, na Zona Oeste da cidade, quando tentava recuperar sua motocicleta furtada.

A promotoria também pediu a prisão preventiva dos denunciados por homicídio qualificado, ressaltando que o crime foi cometido por motivo torpe, já que os criminosos suspeitaram que o lutador seria integrante de um grupo rival, e por meio cruel, pois a vítima foi morta com vários disparos durante uma espécie de “tribunal do tráfico”, sem chance de defesa.

Ainda de acordo com a denúncia, Nunes foi cercado por mais de 20 criminosos armados, quando recebeu coronhadas na cabeça. Os integrantes da facção portavam armas de fogo de uso restrito, inclusive calibre 5,56 (fuzil), além de 9mm.

Os nomes dos denunciados não foram divulgados pelo MPJR e não há informação se algum deles já está preso pelo assassinato.

Relembre o caso

O furto da moto de Nunes ocorreu na madrugada do dia 15 de janeiro deste ano, em Muzema, também na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde o lutador de MMA morava. Na noite do mesmo dia, o corpo dele foi encontrado no Morro do Branco.

Horas antes de ser achado morto, o ex-lutador chegou a postar nas redes socias imagens que mostram o furto da motocicleta (assista abaixo). Segundo a polícia, ele também esteve na comunidade Tijuquinha procurando pelos criminosos.

Quem era Diego Braga Nunes?

Diego Braga Nunes começou a carreira como lutador de MMA em 2003. Ele lutou contra grandes nomes do UFC como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos.

O atleta treinou ao lado dos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro, além de Anderson Silva. Sua última luta como profissional foi em 2019 e, desde então, ele de dedicava à carreira de professor de artes marciais.

Entre os lutadores que treinava está o próprio filho, Gabriel Braga, que também é um profissional do MMA.

A namorada do ex-lutador, Julia Araujo lamentou a perda do parceiro em postagem nas redes sociais. “Minha vida toda. Eu te amo pra sempre”, escreveu ela na publicação.

A Confederação Brasileira de MMA Desportivo também prestou suas homenagens ao atleta. “Luto pelo mestre, amigo e parceiro. Que dor sem tamanho. Obrigado por tudo mestre e você sempre será lembrado em cada lugar que levarmos a nossa bandeira do Brasil. Que Deus te acolha e abençoe toda família Braga. Nossos reais e mais profundos sentimentos. Descanse em paz, mestre”.