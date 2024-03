Vídeo mostra segurança agredindo cliente pouco antes de ser morto a tiros com esposa, no Paraná

Um vídeo mostra o momento em que o segurança Vanderley Antônio de Lima, de 31 anos, agrediu o cliente de uma loja de conveniência onde prestava serviços, em Guarapuava, no Paraná (veja abaixo). Depois da confusão, o suspeito deixou o local, mas voltou armado e disparou. Além do guarda, a esposa dele, Edinéia Gonçalves Oliveira, de 32, que também estava a trabalho, morreu após ser baleada.

O caso aconteceu na madrugada de sábado (23), no Bairro Conradinho. De acordo com a Polícia Militar, os seguranças pediram que o cliente, identificado como Rodrigo Neumann Pires, de 43 anos, se retirasse do local, mas ele não queria ir.

As imagens, que foram anexadas ao inquérito policial, mostram o casal de seguranças discutindo com Pires, em frente aos banheiros da loja de conveniência. Em um determinado momento, Vanderley partiu para cima do cliente, deu um soco e o derrubou no chão. Na sequência, com o alvo caído, ele deu um chute contra sua cabeça.

Pires não revidou, mas foi embora e, conforme a polícia, voltou momentos depois armado e disparou, atingindo os seguranças.

Edinéia morreu no local, antes da chegada do socorro. Já Lima chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado em estado grave a um hospital, mas também não resistiu.

O atirador fugiu do local, mas foi localizado escondido na estrada Rural do Guabiroba ainda na tarde de sábado. A polícia ainda tenta confirmar se ele atirou contra as vítimas por conta da discussão ou se eles tinham alguma desavença antiga. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto.

Os seguranças eram casados há sete anos, tinham quatro filhos, e sempre costumavam trabalhar juntos. Eles tinham sido contratados pela loja de conveniência para fazer a segurança naquela noite, quando cada um receberia R$ 120.