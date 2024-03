VÍDEO: Marido coloca esposa grávida dentro de geladeira para tirá-la de enchente no ES: “Me salvou”

Uma atitude inusitada do pedreiro Rulian Dias Amaral, de 20 anos, acabou salvando a vida da esposa dele, Elivanda de Souza Brandão, de 18, que está grávida de oito meses. Durante uma enchente que destruiu a casa deles, em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, o homem decidiu esvaziar a geladeira e colocar a mulher dentro. A gestante boiou por cerca de 15 minutos e o eletrodoméstico tombou, mas ela conseguiu nadar e se refugiu na laje de uma casa.

“Era a única solução que tinha, pois nada mais boiava dentro de casa, tudo estava afundando, e a gente ia afundar também, com certeza”, contou Amaral, em entrevista à Tribuna Online, afiliada do SBT (assista abaixo).

Já a jovem contou que não concordou com o marido de início, mas percebeu que não tinha muitas alternativas. “Eu achei que ia dar errado. Eu estava com medo de entrar e falei: ‘amor, não vai dar certo e a gente vai morrer’. Ele disse que ia dar certo sim e me colocou dentro da geladeira. E aí deu tudo certo graças a Deus e ele me salvou”, relatou Elivanda.

Antes de resgatar a mulher, o pedreiro também conseguiu salvar um vizinho, que é cadeirante. “Ele é acamado e quando eu cheguei ele já estava voltando água pela boca e pelo nariz. Outro vizinho meu desceu e a gente conseguiu colocar ele na laje. Aí eu retornei para casa, coloquei ela [esposa] dentro da geladeira e descemos rio abaixo”, relatou o jovem.

A gestante disse que, enquanto estava no eletrodoméstico, pensou que ia morrer. “Eu só fazia chorar, pois parecia que ela ia virar com o peso da porta e eu com medo. A água estava muito forte e entrou dentro dela. No fim ela virou e eu tive que nadar até a laje onde a gente ficou”, contou ela.

O casal diz que esperou por cerca de seis horas até ser resgatado na laje em que se refugiou, sem comer e com frio. “Passei muita fome, muita sede. Eu só pedia a Deus que mandasse alguém para buscar a gente, pois eu estava com muita sede. Até que alguém apareceu e eu pude comer um pãozinho com leite”, disse Elivanda.

Gestante de uma menina que se chamará Maria Cecília, a jovem disse que está tudo bem com a filha, apesar do susto. “Graças a Deus nós estamos bem”, ressaltou ela.

As chuvas que atingiram o Espírito Santo no último fim de semana deixaram um rastro de destruição e mortes. Conforme o último balanço, da noite de terça-feira (26), a tragédia no estado deixou aos menos 20 mortos e 3 desaparecidos. Mais de sete mil pessoas estão fora de suas casas.