Pai é suspeito de matar e carbonizar corpo da filha; vídeo mostra homem levando cadáver em caixa

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Rayssa Santos da Silva Rosas, de 18 anos, que teve o corpo carbonizado e escondido no buraco do asfalto de uma via de acesso à Avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo. O principal suspeito do homicídio é o pai dela, Wellington da Silva Rosas, que apareceu em um vídeo carregando uma caixa. Conforme a investigação, o conteúdo era o cadáver da filha (assista abaixo).

A jovem foi assassinada na noite de segunda-feira (25). Na ocasião, Rayssa contou à mãe que iria até a casa do pai e não voltou mais. A família chegou a denunciar o desaparecimento dela, mas, na manhã de terça-feira (26), o corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro de um vão no asfalto da Avenida 23 de Maio.

Os policiais foram até a casa do genitor da jovem, mas ele não foi encontrado. Os agentes descobriram que ele teria dado dinheiro a um morador de rua para que comprasse gasolina. Assim, após matar Rayssa, ele incendiou o corpo e depois colocou os restos mortais no buraco.

Recomendados

Um vídeo obtido pela corporação mostrou o homem carregando uma caixa, em um carrinho de mudanças. A polícia acredita que ele transportava o corpo da filha lá dentro.

Uma perícia foi realizada no local onde estava os restos mortais da vítima e foi encontrado sangue. De acordo com o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o material passará por perícia.

Wellington acabou preso na terça-feira e levado para a sede do DHPP. Informalmente, ele teria dito aos agentes que cometeu o crime para se vingar da mãe de Rayssa. O homem ainda vai passar por uma audiência de custódia.

A defesa do genitor não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.