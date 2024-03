Mega-Sena: apostador de Recife faturou sozinho R$ 118 milhões

Apenas um apostador acertou as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena nesta terça-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e a aposta vencedora foi feita na cidade de Recife, em Pernambuco. O felizardo vai engordar sua conta bancária em R$ 118.265.926,76.

Os números sorteados pela Caixa para a Mega-Sena foram:

02, 16, 22, 27, 35, 47

Cento e oitenta e duas apostas fizeram a quina e receberam prêmios individuais de R$ 32.797,02.

Lotofácil sai em Minas Gerais

A Lotofácil também teve um único ganhador no sorteio desta terça-feira e a aposta ganhadora foi feita na cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais. Ele faturou R$ 1.344.609,93.

Os números da Lotofácil de ontem foram:

02, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Na faixa dos 14 acertos , duzentos e sessenta e quatro apostas ganharam R$ 1.525,61 cada.

Quina acumulou

A Quina mais uma vez não teve ganhadores. O prêmio acumulou para o sorteio desta quiarta-feira e promete pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas R$ 2,8 milhões.

Os números desta terça-feira da Quina foram:

06, 24, 58, 69, 72

O sorteio da Quina será realizado nesta quarta-feira, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube. As apostas devem ser feitas até 19h pelo aplicativo ou nas casas lotéricas.