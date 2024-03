IPVA de São Paulo: motoristas com imposto em atraso foram notificados a pagar em 30 dias

Motoristas que não pagaram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) entre os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 no estado de São Paulo foram notificados pelo Diário Oficial do Estado na última quinta-feira e convidados a pagar ou apresentar defesa no prazo de 30 dias.

Ao todo, segundo a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), são 639.184 veículos que devem aos cofres públicos R$ 675, 9 milhões.

A notificação feita pelo DO traz a identificação do proprietário do veículo, os valores do imposto, multa e juros por mora. O devedor pode fazer consulta online clicando aqui.

Quem não pagar ou apresentar a defesa no prazo indicado será inscrito na Dívida Ativa do estado e incluso no CADIN Estadual e na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, e poderá ser transferida à Procuradoria Geral do Estado (PGE) para a próxima etapa do processo, a cobrança judicial.

COMO PAGAR?

O pagamento do imposto atrasado pode ser feito em qualquer agência bancária ou pela internet somente com o número do Renavam e informando o ano do débito que deve ser quitado. O valor já está atualizado com as multas e juros.

Quem preferir, pode ainda efetuar o pagamento com a nova modalidade, via Pix. Para pagar por essa modalidade, o dono do carro deverá acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, e informar os dados do veículo. O programa vai gerar um QR Code, que deve ser usado para o pagamento.

Quem tiver dúvidas sobre valores e pagamento pode entrar em contato direto com a Sefaz pelos telefones Center 0800-0170-110 (chamadas de telefone fixo) e (11) 2930-3750 (exclusivo para chamadas de celular). É possível ainda entrar em contato pela internet, no canal Fale Conosco.