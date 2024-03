Estudantes brigam e arrancam roupa de aluna dentro de escola estadual, no interior de SP; vídeo

Uma briga entre estudantes terminou com uma adolescente de 15 anos seminua dentro da Escola Estadual Maria Matilde Castein Castilho, em Glicério, no interior de São Paulo. A confusão durou pouco mais de dois minutos e só foi encerrada após a intervenção de funcionários da unidade. Outro estudante machucou o pé ao ser atingido por uma carteira.

O caso aconteceu na terça-feira (26). Conforme reportagem da TV TEM, afiliada da TV Globo, as estudantes se desentenderam por causa do irmão de uma delas. Assim, as agressões contra a aluna de 15 anos começaram e ela passou a levar socos e a ter os cabelos puxados. Depois, as estudantes arrancaram as roupas da vítima, a deixando seminua.

A estudante agredida foi socorrida, levada a uma unidade de saúde com escoriações e liberada após atendimento. O aluno que feriu o pé também foi atendido.

Conforme a reportagem, essa foi a terceira briga registrada na mesma escola em duas semanas. Procurada, a Secretaria Estadual de Educação informou que repudia a violência, lamentou o caso e disse que as estudantes envolvidas na agressão vão acompanhar as aulas remotamente nesta semana, após determinação do Conselho Escolar.

Denúncia à polícia

Os pais da aluna agredida estiveram na Delegacia de Polícia de Glicério e registraram queixa contra as duas estudantes envolvidas. Eles disseram que a menor sofre de problemas neurológicos e recentemente recebeu o diagnóstico de autismo. Ela passa por tratamento, mas, conforme os genitores, é alvo constante de bullying.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal. “As investigações prosseguem pela unidade policial para esclarecer o caso”, informou a pasta.