‘Tarado do carro preto’: estuprador em série atacava as vítimas nas ruas em Goiás

Pelo menos oito casos de estupro ocorridos em Goiás podem estar em vias de serem solucionados com a prisão de um homem de 53 anos e a apreensão de um carro preto na garagem que bate com a descrição das vítimas dos abusos sexuais.

Daniel Maurício de Oliveira, de 53 anos, é suspeito de atacar vítimas de todas as idades, entre elas uma criança de 11 anos, na rua, obrigá-las a entrar em seu carro e cometer os estupros em locais mais afastados da cidade de Goiânia e de outras cidades no entorno da Capital. As vítimas também eram roubadas pelo estuprador em série.

Daniel Maurício de Oliveira, de 53 anos, é suspeito de cometer estupros desde 2016 (PCGO/Divulgação)

Os ataques do tarado do carro preto remontam 2015, quando uma jovem de 22 anos foi atacada na zona rural do município de Trindade. Em 2016, ele atacou uma criança de 11 anos e há pelo menos duas vítimas com mais de 50 anos.

Daniel foi preso no sábado após uma investigação de um ataque a uma jovem em março deste ano. Na casa do suspeito foi encontrado o celular da vítima de estupro e o carro na garagem era semelhante ao utilizado no crime e em uma série de outros estupros na região.

Quatro das vítimas reconheceram Daniel como o estuprador que atacava em Goiânia por meio de reconhecimento fotográfico e um exame de DNA identificou que o material biológico retirado das vítimas era dele, segundo laudo pericial, confirmando que trata-se do criminoso que foi apelidado na cidade como o ‘tarado do carro preto’.

De acordo com a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher de Goiânia, as vítimas identificadas até agora são: