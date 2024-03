Morador de cobertura ”de saco cheio” corta a corda de trabalhador que limpava fachada de prédio e quase provoca tragédia

O morador de uma cobertura em Curitiba quase provocou uma tragédia e fez um trabalhador despencar do sexto andar do edifício onde fazia limpeza da fachada externa pendurado em uma corda.

Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos, não gostou de ver os homens pendurados trabalhando no lado de fora do prédio, apesar de morar no 27º andar e o grupo estar limpando os andares mais baixos, e resolveu cortar a corda que segurava um dos rapazes.

Segundo uma testemunha, Pelegrin disse que “estava de saco cheio” e ia cortar todas as cordas de todos os funcionários, caso eles não saíssem imediatamente do edifício, localizado no bairro Água Verde e deu um prazo de 10 minutos.

Como ninguém cedeu às suas reclamações, ele resolveu cortar uma das cordas com uma faca de cozinha. O trabalhador só não despencou porque usava uma corda de segurança, que deteve a queda. A polícia foi chamada e encontrou Pelegrin escondido em um dos quartos, a faca usada e pedaços de corda cortados.

PRISÃO PREVENTIVA

Ele foi preso por tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva decretada, portanto deverá aguardar a decisão da Justiça na cadeia.

Os advogados de defesa alegaram que o suspeito e dependente químico e entraram com pedido de habeas corpus para tratamento médico, mas o pedido foi negado por que o crime foi cometido com duas qualificadoras, segundo o Ministério Público: recurso que dificultou a defesa da vítima e uso de meio insidioso (crime cometido sem que a vítima tivesse ciente) e isso pode se tornar um agravante de pena, caso seja condenado.