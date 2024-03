Casal que fazia segurança de loja de conveniência é morto após discussão com cliente, no Paraná

A Polícia Civil investiga as mortes dos seguranças Vanderley Antônio de Lima, de 31 anos, e Edinéia Gonçalves Oliveira, de 32, que foram baleados em uma loja de conveniência onde prestavam serviços, em Guarapuava, no Paraná. Momentos antes o casal se desentendeu com um cliente, que foi embora, mas depois retornou armado. O suspeito fugiu após o crime, mas acabou preso.

O caso aconteceu na madrugada de sábado (23), no Bairro Conradinho. De acordo com a Polícia Militar, os seguranças pediram que o cliente se retirasse do local, mas ele não queria ir. O homem, de 43 anos, acabou deixando a loja, mas pouco tempo depois voltou e disparou, atingindo as vítimas.

Edinéia morreu no local, antes da chegada do socorro. Já Lima chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado em estado grave a um hospital, mas também não resistiu.

O atirador fugiu do local, mas foi localizado escondido na estrada Rural do Guabiroba ainda na tarde de sábado. O homem segue detido, à disposição da Justiça. A polícia ainda tenta confirmar se ele atirou contra as vítimas por conta da discussão ou se eles tinham alguma desavença antiga.

Os seguranças eram casados há sete anos, tinham quatro filhos, e sempre costumavam trabalhar juntos. Eles tinham sido contratados pela loja de conveniência para fazer a segurança naquela noite, quando cada um receberia R$ 120.

Os corpos das vítimas foram sepultados no domingo (24) no Cemitério Municipal de Guarapuava.