Carne moída, roupas beges e dois pares de tênis: veja regras que Robinho terá que seguir na cadeia

Condenado por estupro coletivo na Itália, Robinho ficará sem 'vida luxuosa' enquanto cumpre pena no Brasil (Miguel Schincario/Reprodução/GettyImages)

O ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, de 40 anos, que está preso na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, continua isolado em uma cela. Até o início da próxima semana, ele pode receber apenas visitas de advogados. Os familiares dele só poderão ir ao local após esse período, sendo que terão que seguir algumas regras para levar roupas e alimentos para o detento (veja o detalhamento abaixo).

Robinho vai cumprir nove anos em regime fechado por estupro coletivo, a partir de uma condenação da Justiça italiana. O crime, cometido contra uma albanesa, ocorreu em 2013. Ele deu entrada no presídio no último dia 22, depois que a a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou a solicitação para que ele cumprisse a pena no Brasil.

Robinho segue mantido em uma cela cerca de oito metros quadrados, composta por uma cama, pia e uma bacia turca, que é um tipo de vaso sanitário embutido no chão. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), ao dar entrada, ele recebeu um kit padrão com uniforme, material de limpeza e de higiene pessoal.

Porém, quando o período de isolamento acabar, o ex-jogador poderá receber alguns itens enviados pelos familiares, como roupas e alimentos. Conforme consta no site da SAP, até o próximo dia 30 de março, os detentos poderão receber um ovo de chocolate cada um, de até 300 gramas, para celebrarem a Páscoa. O ex-jogador não deverá ser contemplado, já que o prazo de isolamento ainda estará vigente.

Milionário e acostumado a uma vida luxuosa, Robinho terá que se contentar com pouco dentro do presídio. Além do kit básico que recebeu, ele poderá pedir algumas peças de roupas como camisetas de mangas curtas e longas (totalizando três unidades), bermudas (duas unidades), calças (duas peças) e blusas de frio sem touca e zíper (duas peças), na cor bege ou branca, sem detalhes, além de dois pares de tênis e dois chinelos.

Quando os familiares puderem visitá-lo, poderão levar alguns alimentos, mas também dentro de algumas especificações. É permitida a entrada com dois recipientes e cada um pode conter dois desses itens, segundo a SAP.

Confira os alimentos permitidos abaixo:

Frios fatiados, pães de forma, salsicha ou linguiça (fatiadas ou moídas), carne fatiada, desfiada ou moída, massa (tipos: gravatinha, espaguete, fettuccine ou parafuso), feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja e arroz branco);

Cenoura, brócolis, couve-flor, berinjela, ervilha, pepino e tomate (sempre fatiados, desfolhados ou ralados);

Doces caseiros: pudim, manjar, bolo simples sem recheio, brigadeiro sem granulado e mousse;

Doces industrializados, como paçoca, maria mole, doce de leite e chocolate em barra, bolo industrializado lacrado, frutas da estação, bolachas e biscoitos industrializados.

Condenação

Após a condenação em novembro de 2017, a Justiça italiana pediu ao governo brasileiro a homologação da sentença estrangeira. O pedido foi encaminhado ao Ministério da Justiça ao Superior Tribunal de Justiça. Em janeiro de 2022, esgotaram-se as possibilidades de recurso.

Na última quarta-feira (20), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou a solicitação. Assim, na noite de quinta-feira (21), Robinho foi preso pela Polícia Federal, em Santos, e encaminhado para o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

O ex-jogador vai cumprir nove anos de reclusão pelo estupro coletivo cometido contra uma albanesa, em Milão, quando ele ainda era jogador do Milan. Outros cinco homens participaram do crime em uma boate, quando a vítima estava inconsciente por causa do consumo excessivo e bebidas alcóolicas.

O brasileiro sempre negou o crime à Justiça e alega que a relação sexual foi consensual. Porém, a investigação obteve provas e áudios de conversas entre Robinho e os demais envolvidos no caso, nos quais eles confirmam que a mulher estava inconsciente e que praticaram o estupro coletivo.

Os advogados de Robinho ingressaram com um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã de quinta-feira, para impedir que o ex-jogador fosse preso no Brasil. Porém, o ministro Luiz Fux foi sorteado relator do pedido e negou o pedido de liminar.