Adolescente é apreendido com 82 cartões de banco furtados durante festival Lollapalooza, em SP

Adolescente foi flagrado com 82 cartões bancários furtados durante o festival Lollapalooza, em SP (Divulgação/SSP-SP)

Um adolescente foi apreendido após ser flagrado com 82 cartões bancários furtados durante o festival Lollapalooza Brasil, realizado entre os últimos dias 22 e 24, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o menor estava acompanhado por outras duas pessoas, mas elas conseguiram fugir.

O rapaz, que não teve a idade confirmada, foi conduzido ao 11º DP de Santo Amaro, no domingo (24), onde permanecia apreendido.

Conforme um balanço da SSP, outros dez suspeitos foram presos por roubo e furto de cartões e celulares durante a realização do festival. Entre eles está um trio, apontado pelo furto de 32 celulares, além de quatro foragidos da Justiça, que foram identificados com a ajuda de câmeras de reconhecimento facial.

Ao todo, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu 263 chamados sobre furtos e roubos durante o festival. Ao menos 44 celulares, sendo alguns que chegam a custar R$ 9 mil, foram recuperados e serão devolvidos às vítimas.

A SSP destacou que aproximadamente 2 mil policiais militares e civis participaram da segurança no evento.