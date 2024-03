Semana começa com sol, mas nova frente fria chega na terça-feira

Após um final de semana chuvoso, a cidade de São Paulo começa a segunda-feira com o sol brilhando e temperaturas em elevação, podendo atingir a máxima de 25º C à tarde, mas a condição para chuvas rápidas continuam, de acordo com a Climatempo.

No litoral norte , Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira as condições para pancadas de chuvas fortes permanecem durante todo o dia, com risco elevado de deslizamento em função do solo já encharcado.

OUTRA FRENTE FRIA

Uma nova frente fria chega nesta terça-feira à região sudeste e atravessa o estado de maneira rápida, mantendo a temperatura mais baixa, e uma entrada de ventos úmidos soprados do mar para a costa vão aumentar as condições de chuva na Grande São Paulo. Na Capital, a semana deve ser nublada, com chuvas de fraca a moderada e temperaturas máximas de 24º C e 25 º C.

O litoral norte continua em estado de atenção durante toda a semana para as chuvas persistentes que devem cair nos próximos dias. No litoral sul, as pancadas serão mais isoladas e no interior do estado a previsão é de sole calor, com pancadas de chuvas isoladas no centro-oeste paulista, segundo os meteorologistas.