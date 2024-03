Por que os presentes são tão importantes em nossa sociedade?

Os presentes são uma parte importante da sociedade atual, popularizados em determinadas épocas do ano e representam um gasto significativo para muitas pessoas que os compram para agradecer ou fazer seus entes queridos ou conhecidos se sentirem bem, embora seja mais fácil não gastá-los ou mantê-los para si mesmos.

A Gallup informou que o comprador médio de presentes de Natal nos Estados Unidos estimou um gasto de 975 dólares em presentes em 2023, a quantia mais alta desde que esta pesquisa começou em 1999. E muitos presentes simplesmente são jogados fora. Na temporada de Natal de 2019, estimou-se que mais de 15 bilhões de dólares em presentes comprados pelos americanos não eram desejados, com 4% indo diretamente para o lixo.

Num artigo recente, Chip Colwell, arqueólogo e editor-chefe da SAPIENS, destacou que as práticas modernas de dar presentes podem ser motivo tanto de admiração quanto de irritação. Por um lado, dar presentes é um comportamento ancestral que nos torna humanos ao cultivar e manter nossos relacionamentos. Por outro lado, parece que algumas sociedades usam as festas de Natal como desculpa para consumir cada vez mais.

Recomendados

“Atualmente, podemos ver como existem os presentes em todas as culturas conhecidas do mundo. Portanto, presentear é profundamente humano.” — Chip Colwell, professor de Antropologia na Universidade do Colorado em Denver.

Colwell destaca que os presentes certamente servem para muitas coisas. Alguns psicólogos observaram um ‘brilho caloroso’ - um prazer intrínseco - associado aos presentes. Teólogos observaram que dar presentes é uma forma de expressar valores morais como amor, bondade e gratidão no catolicismo, budismo e islamismo. E filósofos, desde Sêneca até Friedrich Nietzsche, consideram que dar presentes é a melhor demonstração de altruísmo.

O especialista acrescenta que não é surpreendente que presentes ocupem um lugar central no Hanukkah, Natal, Kwanzaa e outras festas de inverno, e que algumas pessoas até são tentadas a considerar a Black Friday, a abertura da temporada de compras de fim de ano, como uma festa em si mesma.

O autor menciona que uma das explicações mais convincentes sobre por que as pessoas dão presentes foi oferecida em 1925 por um antropólogo francês chamado Marcel Mauss, que observou que os presentes geram três ações separadas mas intrinsecamente relacionadas: dar, receber e retribuir.

As ideias de Mauss, explica Colwell, não promovem um consumismo desenfreado. Pelo contrário, suas explicações sobre presentes sugerem que quanto mais significativo e pessoal for o presente, maior será o respeito e a honra demonstrados.

Entrevista

Chip Colwell Pesquisador Associado de Antropologia na Universidade de Colorado Denver

P: Por que se interessou em estudar presentes?

–Sou péssimo em dar presentes. Nunca gostei muito de presentes. Não aprecio especialmente recebê-los; tenho dificuldade em encontrar bons presentes para dar. Por isso, pessoalmente, fico perplexo ao saber por que algumas pessoas adoram dar e receber presentes. E então, como cientista social, me deparei com muitos escritos sobre como presentear não faz muito sentido econômico ou evolutivo. Na verdade, não deveria nos ajudar a dar algo de valor. Comecei a sentir curiosidade por esse comportamento humano curioso.

P: O que é um presente? Qual é a sua história?

Um presente é algo dado voluntariamente, um presente oferecido sem esperar pagamento. Infelizmente para os arqueólogos, os presentes mais antigos - os primeiros presentes do mundo - não estavam embrulhados em papel com um laço em cima. Portanto, não sabemos exatamente quando os primeiros presentes surgiram. No entanto, dado que os presentes são um comportamento profundamente social ligado ao pensamento simbólico, eu diria que surgiram cerca de 500.000 anos atrás, quando começamos a ver nossos antepassados fazer coisas simbólicas e se organizar em grupos sociais. Hoje em dia, podemos ver como os presentes existem em todas as culturas conhecidas do mundo. Portanto, presentear é profundamente humano.

P: Por que é dar presentes tão popular entre as pessoas?

Os antropólogos afirmam que dar presentes é tão comum porque é uma forma de manter as relações sociais. Quando você me dá algo, espera-se tacitamente que eu te dê algo em troca. Quando eu retribuo, é provável que você se sinta que deve me dar algo. Pense em como se sente quando um amigo te convida para tomar uma bebida: você sabe que no final será a sua vez, depois a dele e depois a sua novamente. Desta forma, dar presentes é uma relação incorporada em uma espiral sem fim.

P: Que sensação ou benefícios psicológicos recebe quem dá um presente?

- Alguns psicólogos demonstraram que quando os seres humanos agem com generosidade, partes do nosso cérebro que experimentam prazer e processam informações sociais são ativadas. Foi observado um ‘brilho caloroso’ associado a dar presentes, que é também o ‘hormônio do abraço’ que sentimos quando nos aproximamos de outra pessoa. Essas descobertas reforçam fortemente a perspectiva dos antropólogos sobre os laços sociais que os humanos estabelecem através de presentes.

P: Poderia falar sobre o que representa para o sortudo o ato de receber o presente?

Desde que fiz esta pesquisa, tornei-me realmente um crente sobre o valor dos presentes. Os presentes são uma forma fundamental de construir e manter relacionamentos. Eles exploram a maneira como nossas identidades estão ligadas às coisas, nossa antiga dependência evolutiva de precisar de coisas para sobreviver e os laços sociais que nos unem através da reciprocidade.