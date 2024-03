“Não precisa se preocupar com metástase”, disse médica acusada por falsos diagnósticos de câncer após cirurgia

Médica Carolina Biscaia Carminatti, de 35 anos, foi denunciada por 22 pacientes por falsos diagnósticos de câncer, no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil apura um áudio no qual a médica Carolina Biscaia Carminatti, de 35 anos, acusada por 22 pacientes de dar falsos diagnósticos de câncer de pele, em Pato Branco, no Paraná, diz a uma paciente após uma cirurgia que ela não precisava “se preocupar com metástase”. A mulher foi denunciada por 22 pessoas, que dizem que foram submetidas a procedimentos cirúrgicos particulares desnecessários. A investigação aponta que a profissional, que não tem registro como dermatologista, tenha faturado mais de R$ 100 mil.

Conforme o áudio, divulgado pelo site G1, a médica realizou a cirurgia na paciente, que na verdade não tinha câncer de pele, e depois tentou tranquilizá-la sobre o futuro.

“Não sei se você é católica ou não, mas passa na igreja agradece a Deus, tem coisas assim que a gente tem que agradecer, sabe? Tem que agradecer, porque, como eu disse, a chance de pegar assim [melanoma], nesse estágio de que a gente só amplia a margem e está curada, é uma dádiva [...]. Não precisa se preocupar com metástase”, afirmou Carolina na conversa.

O delegado Helder Lauria, responsável pelo caso, diz que o áudio só comprova as denúncias feita contra a médica, pois mostra o falso diagnóstico dado por ela à paciente em questão. Até agora, 18 dos 22 denunciantes já prestaram depoimento e todos eles disseram que foram enganados pela profissional, poderá responder pelos crimes de estelionato, lesões corporais e falsificação de documento particular.

Procurada após a repercussão do caso, a defesa de Carolina negou qualquer irregularidade na conduta médica e destacou que não existe nenhum processo formal contra ela.

“Sobre as possíveis ações cíveis entendemos que não existem quaisquer provas cabais que possam induzir o juízo a julgá-las procedentes. Com relação ao CRM, iremos comprovar que não restam evidências que possam levar o órgão de classe a qualquer punição em face da profissional. Nossa cliente está calma, porque é sabedora que tudo será esclarecido no momento certo”, afirmou o advogado Valmor Weissheimer.

Já o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) informou que instaurou um procedimento “para apurar possível desvio ético cometido pela referida médica”. O órgão confirmou que Carolina está regularmente inscrita no Conselho, mas não possui registro de especialidade como dermatologista.

Denúncias dos pacientes

Uma analista administrativa, de 33 anos, que não quer ser identificada, contou em entrevista ao site UOL que procurou Carolina por causa de algumas manchas na pele. Na consulta, a profissional já levantou a possibilidade de câncer de pele e orientou a necessidade de uma biópsia imediata. A paciente concordou e pagou R$ 2 mil.

“Quando fui atendida e coloquei minha queixa, um ressecamento de pele, ela veio até mim com um dermatoscópio [instrumento para examinar a pele] e falou que eu tinha duas pintas suspeitas de melanoma, que era muito preocupante e precisava retirar naquele mesmo momento para encaminhar para a biópsia, pois tinham características de malignidade”, contou a vítima.

Dias depois, a auxiliar administrativa foi contatada por funcionários da clínica, que pediam para que ela voltasse com urgência. Ela foi ao local e a médica disse que a biópsia indicava uma “lesão agressiva” e que precisava repetir o procedimento. Lá se foram mais R$ 3 mil.

Desconfiada, a paciente decidiu procurar uma segunda opinião médica, quando soube que o diagnóstico apresentado por Carolina não correspondia ao laudo do exame. Assim, a mulher decidiu denunciar o caso à polícia.

Outra paciente, de 38 anos, contou que viveu uma situação semelhante. Ela também recebeu o diagnóstico de câncer de pele e que teria que pagar por um procedimento urgente. Ela fez o primeiro e foi chamada para mais um, mas obteve uma segunda via do exame junto ao laboratório e viu que o resultado informado pela médica era completamente diferente.