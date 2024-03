Laudo revela que menino esquecido por 7h em van escolar morreu por desidratação, em São Paulo

O laudo da Polícia Técnico-Científica de São Paulo concluiu que o menino Apollo Gabriel Rodrigues, de 2 anos, que morreu após ser esquecido por 7 horas dentro de uma van escolar, em novembro do ano passado, foi vítima de desidratação. O garoto, que estava com pneumonia aguda, deveria ter sido deixado em uma creche, na Zona Norte, mas acabou preso no veículo, em um dia em que os termômetros registraram 37,7°C na capital paulista.

De acordo com revelado pelo “Metrópoles”, o laudo destacou que o calor contribuiu para a morte, já que o garoto estava fragilizado por conta da pneumonia. “O óbito deveu-se à desidratação em examinado portador de pneumopatia aguda”, escreveu o médico legista no laudo.

Os donos do veículo, Flavio Robson Benes, de 45 anos, e sua esposa Luciana Coelho Graft, de 44, respondem atualmente em liberdade por “homicídio doloso do crime comissivo por omissão imprópria e alternativamente dolo eventual”.

A Polícia Civil diz que o casal assumiu o risco de causar a morte de Apollo, pois demorou muito tempo para socorrê-lo. Na ocasião da morte, eles disseram que se esqueceram de recontar o número de crianças que transportaram naquele dia. Luciana alegou que estava com dor de cabeça em função do intenso calor e que isso a atrapalhou nessa checagem.

A dupla chegou a ser presa, mas obteve a liberdade provisória em audiência de custódia. Porém, foram estabelecidas medidas restritivas, como a “suspensão do exercício da atividade profissional de transporte escolar de crianças e adolescentes”.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do casal até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

Apollo morreu no dia 14 de novembro de 2023, data em que a Cidade de São Paulo registrou 37,7°C de temperatura. Avó do garoto, Luzinete Rodrigues dos Santos contou que ele foi entregue ao motorista da van escolar e sua auxiliar por volta das 7h daquela data. O objetivo era que a criança fosse deixada em uma creche, mas isso não ocorreu.

O condutor disse à polícia que deixou outras crianças em escolas e depois seguiu para um estacionamento, onde o veículo ficou até umas 16h. Quando ele planejava buscá-las, percebeu que Apollo estava nos fundos da van, desacordado. Ele levou o garoto até o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, mas a vítima já estava sem vida.

O casal disse à polícia que sempre consulta uma lista com os nomes das crianças transportadas e não souberam explicar como Apollo foi esquecido.

A mãe do menino, Kalieli Rodrigues, pediu a devida punição do motorista e da auxiliar, mas também apontou culpa do Centro de Educação Infantil (CEI) Caminhar, na Zona Norte de São Paulo, já que ninguém notou a falta do aluno.

“Eu fiquei sabendo que ela [auxiliar] pegou todas as mochilas, levou para a creche, pegou as crianças e só deixou o meu filho. Eu queria entender por quê? Se têm 10 mochilas e nove crianças, está uma [criança]. Então, para mim, também tem culpa aí na creche”, afirmou a mãe durante entrevista ao programa “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes.

A diretora do CEI Caminhar prestou depoimento à polícia e confirmou que um controle é feito dentro da sala de aula. Porém, ela acreditou que, naquela data, Apollo tinha faltado. Ainda assim, ela não fez nenhum contato com a mãe dele para confirmar se ele realmente não teria ido.