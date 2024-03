Como são as Converse x Dungeons & Dragons: a colaboração que celebra o 50º aniversário do jogo

Quem nunca ouviu falar de Dungeons & Dragons (D&D)! É um jogo que encantou grandes e pequenos por 50 anos. Anunciaram sua colaboração com a icônica marca de tênis Converse para lançar uma coleção especial que promete capturar toda a nostalgia das primeiras edições de D&D.

Trata-se de uma colaboração que inclui designs exclusivos para os modelos Chuck Taylor All Stars e Chuck 70, que são apresentados decorados com ilustrações e personagens clássicos do jogo, como Kelek, Warduke e Zarak.

Converse x Dungeons & Dragons Coleção de Aniversário de 50 anos 🐉🧙



🗓️ Quinta-feira, 04/11 pic.twitter.com/XhMNn2rfzg — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) 21 de março de 2024

Como são os tênis Converse x Dungeons & Dragons

A notícia imediatamente capturou a atenção dos fãs do jogo. A razão? É que a coleção Converse x Dungeons & Dragons apresentará várias iterações dos modelos Chuck Taylor All Stars e Chuck 70 com elementos da primeira edição do jogo.

De acordo com seus designers, cada modelo foi pensado para refletir a estética e os personagens de Advanced Dungeons & Dragons, então esta edição limitada, além de incluir tênis, também terá roupas temáticas.

E, entre as peças mais aclamadas, destacam-se as Chuck 70s que incorporam logotipos que imitam os dados de 20 faces usados no D&D, com uma caixa que não fica para trás e evoca um estilo 100% retrô.

Preços e lançamento das Converse x Dungeons & Dragons

Com preços variando de 55 a 110 dólares, a coleção estará disponível globalmente a partir da próxima quinta-feira, 11 de abril. Nessa data, os interessados poderão adquirir suas exclusivas Converse x Dungeons & Dragons e também o restante da mercadoria.

Antes disso, o lançamento oficial será na convenção de jogos Gary Con e transmitido online, celebrando o legado de D&D e seu impacto na cultura pop.

Além disso, vale ressaltar que a plataforma de personalização Converse By You permitirá que os compradores da América do Norte e da Europa Ocidental adicionem ilustrações clássicas de D&D aos seus designs, personalizando ainda mais seus Converse x D&D.