Tragédia! Brasileiro morto nos EUA era genro de embaixador

O brasileiro Diego Cardoso Oliveira, de 40 anos, que morreu atropelado por um jipe desgovernado nos Estados Unidos, era genro de um embaixador português. Casado com a produtora portuguesa Matilde Ramos Pinto, que também não resistiu a tragédia, ele era genro de João Ramos Pinto.

Aos 74 anos, o pai de Matilde está abalado e não comenta sobre o acidente com a imprensa local. Como embaixador, João esteve em Díli, capital do Timor-Leste, onde morou a partir de 2004, dois anos depois da independência do país. Em 2014, o diplomata representou o país na África do Sul.

Missa de sétimo dia da família luso-brasileira morta nos EUA acontece em Lisboa, Portugal (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Condenado por estupro coletivo, Robinho chega ao presídio de Tremembé para cumprir pena

Recomendados

Falando ainda sobre a carreira do genro do brasileiro morto nos Estados Unidos, no ano de 2016, ele foi eleito presidente da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses.

Como tudo aconteceu

O acidente aconteceu no último sábado (16) quando o brasieliro, a filha do embaixador e os dois bebês esperavam um ônibus para ir ao zoológico de São Francisco.

O casal e o pequeno Joaquim, de 18 meses, morreram no local e Cauã, o filho mais velho, foi levado ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o consulado português em São Francisco (EUA), os órgãos serão doados: “Vão servir para salvar a vida de outras crianças”, afirma o comunicado enviado à imprensa.

A tragédia no último fim de semana deixou todos os familiares e amigos abalados. Segundo o site português JN, uma missa de sétimo dia será realizada neste sábado (23), por volta das 16 horas (13 horas no Brasil), na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em Lisboa.

LEIA TAMBÉM: A vítima de Dani Alves vai apelar à liberdade sob fiança do ex-jogador de futebol