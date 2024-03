Sumiço misterioso: polícia procura por mulher que desapareceu após deixar filhos com amiga, em SP

A Polícia Civil de São Paulo procura por Amanda de Castro Lancha Lara, de 31 anos, que está desparecida há 17 dias. A mulher deixou os dois filhos com uma amiga, em Itaquera, na Zona Leste da Capital, e saiu sem dizer para onde iria. O carro que dirigia foi achado carbonizado, dias depois do sumiço, mas ainda não há informações sobre o paradeiro dela.

Conforme a polícia, Amanda saiu de casa no último dia 5 de março e deixou os dois filhos, de 5 e 10 anos, com a amiga. Ela é natural de Santos, no litoral paulista, mas mora em Itaquera desde 2022.

Naquela data, ela enviou uma mensagem à amiga horas após sair dizendo que, quando chegasse, levaria os filhos para tomar um lanche. Porém, ela não voltou mais e não respondeu mais.

O desaparecimento foi denunciado à polícia, que passou a procurar por Amanda. No último dia 12, o carro dela, um VW Gol, foi encontrado carbonizado no acostamento da rodovia Via Parque, no bairro Vila Santo Henrique, na Zona Leste. O veículo estava vazio e não foi encontrado nenhuma suspeita sobre o que aconteceu com a mulher.

O carro foi encaminhado para perícia, mas, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), investigadores da 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) não conseguiram identificar se Amanda estava sozinha ou acompanhada no veículo, no momento em que ele foi carbonizado.

A SSP-SP destacou que “todas as diligências cabíveis para localizar a vítima estão em andamento pela unidade policial. Maiores detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.”

Familiares de Amanda também fazem campanhas nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro dela. Eles ressaltam que ela nunca tinha desaparecido antes e que nunca abandonaria os filhos.