São Paulo e Rio de Janeiro entram em alerta para chuva intensa e risco de temporal

A chegada da frente fria do sul do país atravessa a região sudeste trazendo fortes temporais a partir desta sexta-feira, de acordo com dados da Climatempo.

O risco de chuvas com volumes muito acima dos normais fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitisse um alerta de ‘grande perigo’ para a região metropolitana de São Paulo, sul de Minas Gerais, sul do Espírito Santo e todo o estado do Rio de Janeiro.

Nesses locais, o volume de chuvas por ser superior a 100 mm por dia e os ventos podem atingir os 100 km/h entre esta sexta-feira e domingo.

Recomendados

No litoral norte e Baixada Santista são esperados volumes de chuva entre 100 mm e 150 mm, podendo chegar a 200 mm em alguns locais. A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu alerta para risco de alagamento e deslizamento em áreas de risco nesses locais válido até sábado.

RIO DE JANEIRO

O Rio de Janeiro entrou em estado de alerta à medida que a frente fria se desloca pelo estado. Segundo os meteorologistas, as chuvas que devem cair entre esta sexta e sábado no local deve superar o volume médio de todo mês de março.

Segundo os meteorologistas, são esperados para esses dias temporais frequentes e acumulados de chuvas entre 150 mm e 300 mm em todo o estado do Rio. Em algumas áreas, como na Baixada Fluminense, são esperados chuvas de até 500 mm, com alto potencial de danos e risco para a população.