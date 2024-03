Quantos anos o ex-jogador Robinho deve ficar preso?

A Polícia Federal cumpriu na noite desta quarta-feira o mandado de prisão contra o ex-jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão pelo estupro, junto com outros 5 jovens, de uma eslovena em uma boate na Itália, em 2013.

Robinho foi levado pra o presídio de Tremembé após ter seu pedido de habeas corpus para aguardar em liberdade o julgamento dos recursos negado por ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presídio de Tremembé também é conhecido como ‘prisão dos famosos’ e abriga presos do porte de Alexandre Nardoni e Cristian Cravinhos. Robinho deve ficar em cela separada por 15 dias antes de ter contato com os demais presos.

Robinho chega a Penitenciária de Tremembé, no interior de SP, para cumprir pena por estupro coletivo (Reprodução/GE)

40% DA PENA

Em função do tamanho da pena, Robinho deverá começar a cumprir a pena em regime fechado e só terá direito a progredir para o regime semiaberto após cumprir 40% da pena. Basicamente, isso quer dizer que o ex-jogador ficará preso por pelo menos três anos e sete meses antes de poder solicitar a progressão, mas isso depende do comportamento do ex-jogador.

Antes da aprovação do pacote Anticrime, em 2019, a progressão dos condenados era feita após o cumprimento de um sexto da pena, ou seja, na lei antiga Robinho sairia após cumprir apenas um ano e seis meses de prisão.

TRABALHO NA CADEIA

Inicialmente, no regime fechado, Robinho poderá trabalhar de dia na penitenciária e com isso conseguir também diminuir a pena na proporção de um dia a menos para cada três dias trabalhado.

Quando cumprir parte da pena e passar para o regime semiaberto poderá sair durante o dia para trabalhar ou estudar e retornar à noite para dormir no presídio.