Preso por violação sexual, cardiologista é indiciado por morte de paciente durante retirada de DIU

O médico cardiologista Roberto Márcio Martins, que está preso desde dezembro passado por suspeita de violação sexual contra seis pacientes, foi indiciado pela morte de Jéssica Marques Vieira, de 32 anos. A mulher foi sedada por ele para a retirada de um DIU (dispositivo intrauterino), em uma clínica em Matozinhos, em Minas Gerais, e sofreu complicações respiratórias. O profissional tentou reanimá-la, mas ela faleceu.

O caso aconteceu no dia 4 de novembro de 2023. Conforme reportagem do site UOL, a clínica do médico tinha alvará apenas para consultas cardiológicas e não para atendimentos ginecológicos ou cirurgias. Familiares de Jéssica contaram que ela tinha sopro no coração e, por isso, fazia acompanhamento com Martins desde 2011. Ao longo dos anos, ele também passou a realizar atendimentos como ginecologista.

Assim, o profissional recomendou que Jéssica passasse a usar o DIU e fez a instalação do dispositivo no dia 20 de outubro do ano passado. Porém, ele percebeu que havia uma vermelhidão no útero da jovem e solicitou mais exames. O quadro piorou e, no dia 4 de novembro, ela voltou ao local para a retirada do equipamento e para a coleta de material do colo do útero para biópsia.

No procedimento, ele descumpriu a resolução do Conselho Regional de Medicina, que estabelece que a administração de anestesia deve ser realizada por um segundo médico, e ele mesmo fez a aplicação da sedação. Conforme a investigação policial, Jéssica apresentou complicações e sofreu uma parada cardiorrespiratória. O profissional chegou a aplicar “antídotos” contra a anestesia e a paciente foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Matozinhos, mas ela não resistiu.

A Polícia Civil diz que Jéssica começou a ser operada por volta das 7h30, mas o resgate só foi chamado às 11h. A demora teria ocorrido com o objetivo de resolver a situação internamente e evitar problemas para o médico e para a clínica, que estava irregular”, disse o delegado Cláudio de Freitas ao UOL.

Após a repercussão do caso, a Clínica Med Center foi interditada pela prefeitura da cidade, em novembro de 2023, sob alegação de não ter alvará para fazer procedimentos ginecológicos, apenas cardiológicos.

O laudo da morte apontou que Jéssica sofreu um edema pulmonar. O médico foi indiciado por homicídio com dolo eventual, pois, apesar de não ter a intenção direta de matar, assumiu o risco ao realizar o procedimento.

A defesa de Martins não foi localizada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Conforme o Conselho Federal de Medicina (CFM), o registro do médico segue em “situação regular”.

Violação sexual

Martins está preso preventivamente, desde dezembro do ano passado, suspeito por violação sexual contra seis pacientes. Os abusos teriam ocorrido durante consultas e exames que ele fazia na clínica.

Após a divulgação do indiciamento sobre a morte de Jéssica, mais uma paciente esteve na delegacia na quarta-feira (20) e contou que também foi abusada sexualmente pelo cardiologista. Um novo inquérito policial foi instaurado.