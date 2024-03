A vítima de Dani Alves vai apelar à liberdade sob fiança do ex-jogador de futebol

Vítima de Dani Alves vai recorrer a fiança do ex-jogador de futebol Arquivo (Manuel Velasquez/Getty Images)

Após a decisão de um juiz do tribunal de Barcelona, Espanha, de conceder liberdade sob fiança ao ex-jogador de futebol Dani Alves, a advogada da vítima abusada sexualmente pelo brasileiro anunciou sua intenção de apelar dessa resolução.

“A justiça está sendo feita para os ricos”

De acordo com informações do meio de comunicação espanhol TeleCinco, Ester García, advogada da vítima de Alves, expressou sua insatisfação e preocupação, afirmando que “a justiça está sendo feita para os ricos” e que buscará revogar a liberdade sob fiança concedida ao ex-jogador de futebol pelo tribunal em Barcelona.

A decisão do tribunal surpreendeu e indignou tanto a vítima quanto a sua defesa. Apesar de ter sido apontado um risco de fuga, foi concedida liberdade sob fiança a Alves, uma decisão que para García parece ir contra a lógica, pois neste caso afirmou que a prisão preventiva deveria ser aplicada.

A advogada da vítima assegurou que, após o anúncio do tribunal, a jovem teve que procurar apoio psicológico. García qualificou a decisão do tribunal espanhol como um escândalo, argumentando que estão permitindo a libertação de uma pessoa com os recursos para pagar uma fiança de um milhão de euros “do nada”.