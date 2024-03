VÍDEO: Passageiro faz quebra-quebra em terminal após longa espera por ônibus, na Zona Sul de SP

Passageiro revoltado com demora para pegar ônibus promove quebra-quebra em terminal, na Zona Sul de SP (Reprodução/X (Twitter))

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um passageiro, revoltado com a longa espera por ônibus, promoveu um quebra-quebra no Terminal Varginha, na Zona Sul de São Paulo (assista abaixo). O caso aconteceu na noite de quarta-feira (20), quando usuários reclamavam da demora de mais de duas horas para conseguir embarcar nos coletivos da viação Transwolff.

Revolta de um passageiro q ficou 3 horas esperando ônibus no Terminal Varginha #BDSP pic.twitter.com/Q941NMCbx3 — Expedito Neto (@tauaensee) March 21, 2024

As imagens mostram o passageiro quebrando o mobiliário da empresa, jogando a bancada no chão e contra uma grade. Depois, ele vai até um ônibus, que estava lotado, e começa a golpear a janela. Outras pessoas que estavam no terminal o aplaudiram pela atitude.

Os usuários esperavam por coletivos da Viação Transwolff, que faz a linha 6072/10 Jd. São Nicolau - Term. Varginha, na direção de Parelheiros. Nas redes sociais, muitos reclamaram que pelo menos sete filas se formaram de pessoas que queriam embarcar nos ônibus.

Recomendados

Em nota, a SPTrans disse que notificou a concessionária responsável pela operação da linha 6072/10 e está “realizando reuniões para que sejam tomadas as medidas necessárias para que o serviço dos coletivos esteja de acordo com o padrão exigido pela cidade de São Paulo”.

“Todas as partidas são fiscalizadas pela SPTrans 24h por dia, eletronicamente, por meio dos equipamentos de GPS instalados em toda a frota de ônibus que opera no sistema de transporte coletivo público da cidade. Quando constatados descumprimentos das viagens, a concessionária responsável é multada”, ressaltou o órgão.

Ainda segundo a SPTrans, as autoridades policiais foram acionadas para conter o manifestante. Já a Viação Transwolff não se manifestou sobre o caso. Não houve registro de feridos.