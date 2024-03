VÍDEO: Estudante morre após briga na porta de escola estadual em Alagoas; imagens são fortes

O estudante Lázaro André Bezerra de Oliveira, de 16 anos, morreu após ser ferido com um canivete durante uma briga na porta da Escola Estadual Rubens Canuto, no Benedito Bentes, em Maceió, em Alagoas. Um vídeo mostra o momento em que ele trocava socos com os rivais. Dois adolescentes foram apreendidos em flagrante após a confusão.

Veja o vídeo abaixo divulgado pelo jornal “Extra Alagoas” (ATENÇÃO - imagens fortes):

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (20). As imagens mostram Oliveira durante a briga com os outros adolescentes, que também estudam na mesma escola. Testemunhas contaram que eles se desentenderam no dia anterior na fila da merenda e que marcaram de se enfrentar no dia seguinte.

Assim, na data marcada, os estudantes começaram a discutir na porta da escola. O vídeo mostra quando eles trocam socos e xingamentos, enquanto a cena é acompanhada por outros alunos.

Oliveira foi atingido por um canivete e socorrido, sangrando bastante, pelos próprios colegas. Ele chegou a ser levado Hospital Geral do Estado (HGE) com um ferimento no abdômen, mas não resistiu e faleceu.

Dois adolescentes envolvidos na briga foram apreendidos pela Polícia Militar, sendo que um deles era o autor do golpe e o outro segurava a vítima. Na delegacia, eles apresentaram o canivete usado para ferir o rival. Não há informações se a dupla segue apreendida ou se foi liberada.

Nota de pesar

Em nota, o Governo de Alagoas lamentou a morte do estudante e informou que “determinou à Secretária de Educação a adotar as medidas necessárias à prestação de toda a assistência à família da vítima”.

“O Governo de Alagoas reitera o compromisso de fortalecer as atividades do já existente grupo de trabalho de combate à violência nas escolas, no sentido de intensificar o monitoramento. São 310 unidades estaduais de ensino com cerca de 170 mil alunos”, destacou o texto.

Por fim, o governo destacou que “conclama os pais, a comunidade escolar, a sociedade e as instituições em geral a fortalecerem o processo educacional como um todo, no sentido da transmissão de conhecimento, da formação, da orientação das novas gerações e da construção de um ambiente de paz.”

